Camila Sterling, cantante colombiana, fue hallada muerta en hotel de Miami; ¿qué pasó?

Camila Sterling era apenas una joven de 24 años que se empezaba a abrir un espacio en la ardua industria musical latina, enmarcada en el género urbano y con todas las ganas e ilusiones de triunfar y ser una embajadora del talento nacional a nivel mundial, sueño que quedó truncado cuando fue hallada muerta en un hotel de Miami, donde se estaba hospedando mientras hacía conexiones con productores y disqueras.

Aunque el fatídico hecho se dio hace más de dos semanas, solo hasta este 20 de abril se dio a conocer la información por parte de las autoridades de la Florida, quienes confirmaron que se trataba de una colombiana, específicamente de Laura Camila Lozano Sterling, una promesa de la música que vivió sus primeros 14 años en Bogotá y luego se mudó a la Florida con su familia para seguir su sueño de ser cantante.

Este iba viento en popa, pues tal como se logra ver en su perfil oficial de Instagram, la joven ya tenía dos sencillos al aire, ‘Moët’ y ‘Hooka’, y estaba muy cerca de lograr firmar con productores de renombre como David Bolno, quien ha trabajado con estrellas como Drake, Post Malone y Justin Bieber, y cuyo nombre estaba en la reserva de la habitación del hotel donde fue hallada la cantante muerta recostada en la bañera.

Los encargados del hotel se dieron cuenta que algo extraño estaba sucediendo cuando vieron salir a Bolno del lugar a las 4:35 de la mañana y al llamar a la habitación a ver si había quedado ocupada no obtuvieron ninguna respuesta. El tiempo pasó y los llamados fueron en vano. Finalmente, a la 1:00 p. m., el personal del servicio entró a la habitación para hacer el respectivo aseo y se encontraron con la terrible escena.

Sin embargo, por más que su nombre estuviera en los registros del hotel y todo apuntara a que Bolno fuera el principal sospechoso, esto se descartó cuando el mismo productor colaboró con la investigación, entregando la información pertinente de su contacto con la cantante luego de haber dejado el hotel. Además, comprobó que los empleados del hotel lo llamaron para confirmar la estadía de la cantante y él respondió de forma afirmativa, sin pensar en ningún momento que la colombiana ya había fallecido.

Además, dentro de las investigaciones se informó que se encontraron sustancias químicas en la habitación, tal como relata el diario Daily Mail, lo que descarta a Bolno de cualquier sospecha. Sin embargo, aún no se conoce más información sobre el tema, si se trató de un suicidio o de un accidente con dichas sustancias. “Me había ido de la habitación a primera hora de la mañana, así que no estaba allí cuando la encontraron. Fue muy triste, ella era una buena persona. La dejé quedarse allí, no más”, declaró Bono para el diario británico.

“Muerte extraña la de esa joven promesa del mundo artístico, paz en su tumba y que Dios la reciba”; “😢 Tan linda y joven, descansa paz Kami 🕊”; “😢Que se haga justicia 😞”, “QEPD! 👸🏻🫶🏻🌹🕊️”; “Qué triste 😢 se debe aclarar pronto la muerte de esta joven. Dios bendiga a su familia”; “🕊 vuela alto, angelito 🖤😇🙏😥”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus más recientes post.