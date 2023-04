Carmen Villalobos y su novio subieron un video donde dejaron expuesto su amor en una habitación

Carmen Villalobos es una actriz colombiana que ha ganado fama en el mundo de la televisión gracias a sus talentosas interpretaciones en diferentes telenovelas y series. Además, también ha incursionado en la presentación, donde ha demostrado ser igual de talentosa. En el año 2023, Carmen ha tenido mucho éxito en su carrera y también en su vida personal, ya que hizo pública su relación con el también presentador Frederik Oldenburg.

La pareja se muestra muy enamorada en redes sociales - Foto: @cvillalobos

Una de las grandes pasiones de Carmen Villalobos es bailar, y es por eso que la actriz no desaprovecha ninguna oportunidad para moverse al ritmo de la música y sacarle más de un suspiro a sus seguidores. En uno de los últimos videos que compartió en sus redes sociales, se puede ver a Carmen y Frederik bailando al ritmo de Rush de Ayra Starr, en un remix del DJ Luli Torres, demostrando la química que hay entre la pareja.

En el clip, se puede ver cómo la pareja disfruta de compartir el momento, y Frederik no desaprovecha la oportunidad para besar a Carmen y hacer el baile aún más sexy. Sin embargo, al final del video, se puede observar a Frederik saliendo corriendo, lo que hizo pensar que el venezolano no quería bailar y fue obligado por Carmen.

Por su parte, la actriz compartió un mensaje con el que acompañó el video, confesando que había convencido a Frederik para bailar y que así el amor está en el aire.

En el pasado, se generaron rumores de que Frederik no estaba de acuerdo con que Carmen compartiera videos bailando en redes sociales, mucho menos si salía en ropa interior. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos con el video del sensual baile de la pareja. Carmen ha dicho en sus redes que a Frederik le encanta que ella baile y comparta su talento con sus seguidores en las redes sociales.

Carmen le celebró el cumpleaños número 37 a su novio venezolano. Foto: Instagram @ccvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @ccvillaloboss.

De hecho, la barranquillera mostró su descontento con la publicación que generó estos rumores, ya que utilizó un titular que no tenía nada que ver con lo que ella hizo. La actriz aseguró que no le gusta que distorsionen lo que ella comparte en redes sociales, porque esto puede generar malestar y desinformación entre sus seguidores. “Mi gente, qué pasa, ¿en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta?”, escribió la colombiana en el video y de paso le pidió a sus fans que le avisaran si hacía algo malo, pero que no le gustaba que se crearan titulares que no tenían nada que ver con la realidad.

Lo cierto es que el sensual baile de Carmen Villalobos con su novio Frederik Oldenburg demostró la química y el amor que hay entre la pareja.

Además, el video también desmintió los rumores que generaron malestar y desinformación entre los seguidores de la barranquillera. No hay duda que Carmen es una talentosa actriz y presentadora que no deja de sorprender a sus seguidores con su pasión por el baile y su nuevo amor.

Este fue el baile sensual de los tortolitos:

Por redes le comentaron: “Salud por más hombres así de alegres y que te alegren la vida”; “Bella pareja... cuiden su amor que se nota es muy grande...mil bendiciones para los dos”; “Que bonito Carmen que seas feliz”; “Pobre el ex de Carmen no pero igual me quedo con el ex mas lindooooo”; “Más lindos Re mereces toda la felicidad Carmen eres una mujer Super humana Y muy Talentosa ❤️bendiciones”; “Good Job Carmencita, siga motivándolo a hacer videos así, el mundo necesita más Risas y motivación”.