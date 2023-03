Novio de Carmen Villalobos celebró y festejó nuevo logro en la vida de la artista; explotó de amor y envió tierno mensaje

Carmen Villalobos llamó la atención de miles de personas en redes sociales con todos los cambios que le dio a su vida personal y profesional. La celebridad cautivó con su talento, estilo y belleza, los cuales plasmó en proyectos de televisión como Mi corazón insiste y Sin senos sí hay paraíso.

La actriz cautivó con su belleza y talento para la actuación - Foto: Instagram @cvillaloboss - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

Uno de los detalles que despertó curiosidad entre los seguidores de Instagram de la actriz fue la relación sentimental que oficializó con Frederik Oldenburg, presentador de Telemundo. El deportista la conquistó e hizo que pasara la página sobre otras historias del pasado, las cuales también la marcaron.

En medio del auge que tomó este amor en redes sociales, el novio de Carmen Villalobos llamó la atención con un inesperado video en el que explotó de amor por la colombiana, asegurando que estaba muy feliz por un logro que alcanzó recientemente. El creador de contenido subió un clip en el que comentó un poco de lo que estaba pasando, específicamente en la carrera de su pareja sentimental.

Carmen y Frederik esperaron bastantes semanas para oficializar su unión. Foto: Instagram @cvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

Según quedó registrado, Frederik Oldenburg habló a la cámara y festejó que Carmen Villalobos estará, de nuevo, como presentadora de Top Chef VIP para la segunda temporada. El deportista explotó de amor y celebró este paso en la vida de la colombiana, afirmando cuánto la quería y admiraba.

“Mi gente, estoy muy feliz, el día de hoy. Les voy a decir por qué. Adivinen por qué”, dijo al inicio del post, donde no ocultó la sonrisa que tenía.

Carmen recibió mensajes de amor de su novio por un logro que alcanzó - @ccvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @ccvillaloboss.

En la publicación, Daniel Arenas apareció e hizo una pregunta, la cual reveló que el programa se grabará en Bogotá, por lo que el presentador estaría distanciado de su novia por un tiempo. Sin embargo, Oldenburg siguió lanzando elogios y besos para la mujer que ama.

“Regresa ‘Top Chef VIP’ segunda temporada, con su presentadora Carmen Villalobos. Maravillosa, brillante, inteligente, trabajadora, espectacular… MI NOVIA, mi novia, te amo muchísimo”, mencionó.

“Carmen, mi vida, te amo, mi vida. Éxito en la segunda temporada, para ti, para todo el equipo técnico y de producción de Top Chef VIP, también para los jueces y los participantes. Se vienen con todo”, agregó, afirmando que no se lo iba a perder y estaría complemante pendiente.

Carmen Villalobos no pasó días fáciles y reapareció en redes sociales

Recientemente, tras estar alejada de las plataformas digitales, Carmen Villalobos fue protagonista de una serie de comentarios y preguntas en redes sociales, debido a una pronunciada ausencia que tuvo de sus cuentas oficiales. La actriz se mantuvo alejada de estos escenarios, despertando intriga en sus fieles fanáticos sobre si algo había ocurrido.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la artista, tras unos días que se mantuvo fuera de las historias de su perfil, decidió hablarle de nuevo a la cámara y revelar que no tuvo días fáciles y necesitó dedicarse tiempo, ya que su salud estaba un poco comprometida.

La actriz reapareció en redes sociales tras unos días alejada. - Foto: Instagram @cvillaloboss

“Hola, mi gente bonita, ¿cómo están?, ¿cómo les va? Hasta hoy poniéndoles la carita nuevamente, aprovechar que ya estoy arregladita para empezar mi día… Desde la semana pasada he estado bastante regular con mis alergias y eso, porque en Bogotá ha estado haciendo mucho frío, la lluvia y toda la cosa y me dio una gripa horrible, horrible, horrible”, dijo al inicio, puntualizando que este malestar se debía a los climas de Bogotá.

La celebridad, expareja de Sebastián Caicedo, agregó que al sentirse de esta manera, prefirió apartarse y concentrarse en otras actividades, tal y como lo es su trabajo, las grabaciones y los cuidados correspondientes.

Carmen Villalobos comentó un poco de los malestares que tuvo en su cuerpo y que la hicieron alejarse de redes sociales por unos días. - Foto: Instagram @cvillaloboss

“No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, aparte porque pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el triple, porque pues no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia, tomarme los medicamentos y hacer todo lo que me toca hacer para poder estar bien, para poder estar de pie y metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo; pero bueno, ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, concluyó, mostrando un mejor semblante.