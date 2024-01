Christian Daes, jefe de Geraldine Fernández, rompió el silencio y se pronunció tras polémica por mentiras sobre trabajo en Studio Ghibli

Sus palabras hicieron eco en todos los escenarios, llevando a que se indagara a profundidad sobre su historia y así destapar que todo lo mencionado era mentira. Geraldine Fernández terminó en el centro de reproches y críticas de aquellos que no veían necesario que diera falsas explicaciones sobre algo que no hizo en términos profesionales.

Jefe de Geraldine Fernández se pronunció tras polémica

“A mi me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lastima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear”, escribió en el trino de su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter.