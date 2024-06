Christopher Carpentier se confiesa y revela la verdad de su ausencia en ‘MasterChef Celebrity’: “Ya no daba más”

¿Por qué Christopher Carpentier no está en MasterChef Celebrity?

Debido al inicio de la edición de 2024 se viralizó una entrevista en la que el chef chileno aseguró que su salud no estaba bien, por lo que decidió no continuar.

“Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita, ¿no? y mi columna ya no daba más, no podía caminar al atril, hay muchas cosas que no se ven en el programa, pero Claudia por ejemplo se tenía que agachar y pasarme los cubiertos porque yo no podía sacarlos debajo del atril de los dolores que tenía, estaba muy, muy, muy mal”, dijo Christopher.