Cómo ver a Shakira y Karol G en los ‘MTV Video Music Awards’: canal y hora de la transmisión en vivo

La barranquillera dejó con la boca abierta a más de uno con estas explosivas fotografías donde se ve que no le pasan los años y sigue mantenido la misma flexibilidad que tenía hace más de 15 años. Por su parte, los seguidores de la cantante no pasaron desapercibidos en los comentarios, por lo que no solo admiraron la flexibilidad de la artista y le atinaron a la canción donde hizo dichas poses, sino que también sacaron a relucir la infidelidad de su ex Gerard Piqué con Clara Chía.