Daniela Tapia destapó las secuelas emocionales que le dejó la guerra en Israel: “me aterrizó”

Daniela Tapia habla de lo que vivió en Israel por la guerra

Daniela Tapia no pudo ocultar su tristeza | Foto: Instagram: Daniela Tapia

En el momento en el que Daniela tomó la decisión de arriesgar todo y salir para poder llegar al aeropuerto y tomar su vuelo, tuvo otro momento de angustia: “Cuando íbamos en la carretera, en la principal, suenan las alarmas del celular nuevamente y decían que los misiles estaban más cerca de Tel Aviv. Tuvimos que parar en los muros, ponernos las manos en la cabeza y mirar hacia arriba para vigilar que no cayera nada del cielo”.

“Hice amistades, pero no puedo pasar por la vida sin sentir el dolor de los demás”, dijo Daniela, a lo que Cezán decide preguntarle: “¿Cómo se ha vuelto tu corazón sabiendo el conflicto que viviste en Israel?” .

A lo que Daniela optó por responder de la manera más sincera posible: “Cuando la gente dice que la experiencia te hace más fuerte, para mí es todo lo contrario. Yo todo lo que he tenido que vivir en la vida me ha vuelto una mujer más sensible, más compasiva”.