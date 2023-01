Daniella Donado le contestó a un seguidor si quiere más hijos; ya tiene tres

La presentadora y actriz barranquillera Daniella Donado dio a luz a su tercer hijo hace algunos días y desde entonces ha estado un poco más activa en sus redes sociales; allí va contando cómo avanza el proceso de maternidad y comparte algunas de las situaciones que vive a diario con el nuevo integrante de la familia.

En uno de los videos que publicó en su perfil de Instagram, aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores; allí, uno de ellos le preguntó si luego de su tercer embarazo tenía contemplada la llegada de un cuarto hijo a su familia.

La barranquillera no tuvo reparo en contestar y, de forma muy sincera, dejó claro que espera que este sí sea su último embarazo, pues aseguró que luego de que naciera Santiago, su segundo hijo, también pensaba lo mismo, pero la cigüeña volvió a visitarla.

“Te respondo lo mismo que respondí hace cuatro años y después de Santiago y es no. Pero esta vez, de verdad, espero que sea no, no, no. Ya es suficiente, ya con tres pa´ qué más”, dijo la presentadora que por ahora se ocupa de su nuevo hijo.

En sus más recientes publicaciones también se le escucha a Donado hablar sobre el afán que tiene por volver a su trabajo; sin embargo, ella misma asegura que por ahora lo primordial es el cuidado de su pequeño, quien le demanda toda su atención y tiempo.

Daniella Donado durante el desfile de "La Batalla de Flores" en el carnaval de Barranquilla 2022. - Foto: Instagram

“Yo aquí en la tarea, ¿verdad mi muñequito lindo?. No deja hacer otra cosa, ¡caramba! Quisiera ponerme al día con tanto trabajo, tanta cosa, pero no puedo. Pero bueno, todo esto me ha enseñado que vamos viviendo el día a día. Ya esto después pasará. Hoy no ha sido fácil emocionalmente, tengo el corazón bastante triste, pero bueno, espero que mañana sea un mejor día”, dijo la celebridad en una de sus historias.

¿Qué enfermedad tuvo Daniella Donado durante su tercer embarazo?

La celebridad, quien es madre de una niña fruto de su anterior relación con el actor Juan Manuel Mendoza y de un niño, con su actual esposo, se ha mostrado emocionada con la faceta materna que está viviendo en este momento y siempre trató de documentar los momentos de su embarazo; un proceso para nada sencillo debido a una enfermedad que sufrió en medio de su gestación.

Pero la espera terminó, pues recientemente, se conoció que Daniel, como llamaron al bebé, finalmente llegó a los brazos de la barranquillera de 38 años, a su esposo Virgilio Torres Vengoechea y hermanitos. A pesar de algunas complicaciones que le hicieron retrasar su cesárea, el bebé por fin llegó sano y salvo a la familia que lo recibió entre lágrimas de felicidad.

Tiempo atrás, Donado, que sostuvo en el pasado una relación sentimental con Juan Manuel Mendoza, quiso sincerarse con los espectadores de su cuenta personal de la plataforma digital y revelar un poco sobre los cambios notorios que tuvo su cuerpo por el tercer embarazo. La también actriz enfatizó una condición médica que fue difícil para ella tratar durante su proceso de gestación.

Otra de las famosas que recientemente dio a luz fue la influenciadora Luisa Fernanda W - Foto: Instagram

De acuerdo con lo comentado por la colombiana en el clip, atravesó una fuerte dermatitis seborreica, la cual le afectó la piel y algunas zonas del rostro. Esta enfermedad le causó enrojecimiento y brotes en la cara, en sectores específicos con el pasar del tiempo.

La presentadora ha sido clara en que ha utilizado diferentes medicamentos para poder disminuir esta afectación, pero nada ha sido efectivo. De igual manera, ha recurrido a otros métodos para que le ayuden a bajar los brotes, sin conseguir un resultado positivo.

Pese a que lidia con el problema desde hace algún tiempo, en los últimos días no se le vio la piel tan afectada, por lo que muchos seguidores concluyeron que había hallado la solución perfecta. Sin embargo, Donado quiso aclarar estos mensajes y puntualizar que todo se trataba de filtros a los que recurría.

“Oigan, vuelvo al spot de siempre, a hablarles porque me han dicho: ‘Daniella, qué espectacular que se te quitó la dermatitis’. No, encontré un superfiltro, que es diferente”, dijo la actriz en el contenido, mostrándose completamente al natural y sin filtros.

Uno de los cambios más importantes que registra la piel de una mujer embarazada es la aparición de estrías. - Foto: Getty Images

“Mi realidad sigue siendo está. Creo que me toca amarla, aceptarla y entender que mientras nace Daniel tendré que aprender a vivir con ella, supongo, porque ya lo intenté todo. Todas las cremas habidas y por haber, y no pasa nada. Lo que me dan, porque es una dermatitis seborreica, cuando me la echo me pone peor, entonces me toca convivir con ella”, expresó, detallando un brote que le apareció en la punta de su nariz.