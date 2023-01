Confirman si esposa de Silvestre Dangond está embarazada; el artista no ocultó su preocupación

Silvestre Dangond y Piery Avendaño, sin duda alguna, son actualmente una de las parejas más estables de la farándula nacional, puesto que han construido durante los últimos años un sólido matrimonio.

Pese a que tienen tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Silvestre, el artista y su mujer no han descartado tener otro heredero, principalmente porque les gustaría criar a una niña. No obstante, aseguraron hace poco en Hola que Avendaño no está embarazada.

El cantante, de igual manera, no dejó pasar por alto el diálogo con ese medio para mostrar su preocupación por la situación que atraviesa el planeta, que sería una de las razones por la cual decidiría no tener más hijos.

“Cuando hablamos de la posibilidad de tener un cuarto hijo y que sea niña, Silvestre dice que Piery insiste en perder el reinado y que él también quisiera convertirse nuevamente en papá”, indicaron inicialmente en la revista de entretenimiento.

Sin embargo, Dangond precisó: “Quisiera tener un hijo, pero los tiempos no me dan, y no me refiero al tiempo físico, sino a lo que estamos viviendo en el mundo. Traer a un niño a un lugar donde los sentimientos son pocos y la vida no se respeta me preocupa demasiado”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el músico habla de la posibilidad de tener otro hijo con su esposa, ya que hace unas semanas también aseguró en la revista Vea que le gustaría tener una niña.

“El mayor [Luis José] va a cumplir 18, el ‘Mónaco’ [Silvestre José] ya casi se nos va, nos queda José [Silvestre] y a mí me encantaría vivir la emoción de tener una niña. Esperemos a ver”, señaló en aquella oportunidad.

Piery Avendaño y Silvestre Dangond llevan varios años de casados - Foto: Instagram: Piery Avendaño

Silvestre Dangond tiene tres hijos con Piery Avendaño - Foto: Instagram: Piery Avendaño

Silvestre Dangond vivió duro luto

Mediante su cuenta personal de Instagram, Silvestre Dangond lamentó la semana pasada la muerte de Víctor ‘Rey’ Reyes y le dedicó unas sentidas palabras al reconocido acordeonero. Además, compartió los mejores momentos que vivió junto a este.

“¡Victor Reyes y nuestra historia! La primera foto, en Bogotá (2006), fue la primera vez que tocamos, la segunda fue en mi casa en Valledupar (2016), donde nació la idea de entre grandes. La fiesta era de blanco, pero él llegó con el estilo que lo caracterizaba, y la tercera ya fue en Bogotá viviendo el regreso de él a los escenarios”, expresó.

Luego, añadió: “Mi admiración por él fue desde siempre porque tenía un estilo único e inimitable, su pisada se distinguía desde lejos y su éxito. Acompáñame al lado de Miguel Morales hicieron que se ganara el respeto de todos lo que sentimos en el alma la música vallenata. Hoy te toco partir”.

Víctor 'Rey' Reyes falleció el pasado viernes en Santander - Foto: Instagram: Victor 'Rey' Reyes/Carlos Bloom

El famoso cantante le agradeció finalmente al fallecido artista todo lo que hizo por él durante su carrera profesional. Asimismo, le mandó un emotivo mensaje a todos sus familiares en este duro momento.

“No quiero dejar de agradecer por todo lo que nos regalaste, me siento afortunado de haber vivido experiencias a tu lado, querido amigo. Sé que luchaste hasta donde pudiste, pero así es la vida. Viaja tranquilo y en paz. Abrazo fuerte a toda su familia. ¡Ve con DIOS!”, concluyó Dangond.