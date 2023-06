Día del Orgullo LGBT: 10 frases para que el respeto y la diversidad duren mucho más que un mes

Junio ha sido adoptado culturalmente en cientos de países como el mes de la conmemoración del orgullo LGBTIQ+. En los 30 días que tiene, la comunidad celebra la lucha que lleva décadas dándose, para que las personas puedan expresar su vida y su amor, sin importar la orientación sexual.

Y es que, en el marco de tal temporada, el 28 de junio es considerado como Día Internacional del Orgullo Gay. La fecha fue escogida en honor a las protestas iniciadas en el mismo día, pero de 1969, en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York.

Marchas son realizadas en todo el mundo en favor de la comunidad LGBTIQ+. Foto por YAMIL LAGE / AFP. - Foto: AFP

Las manifestaciones iniciaron en contra de una redada policial que se llevó a cabo en el bar Stonewall Inn, en el que personas de diversas preferencias sexuales fueron agredidas por la autoridad.

En apoyo, la marcha se extendió por cinco días, congregando a miles de personas llenas de indignación por lo hecho por la Fuerza Pública y apoyando a las víctimas.

Otras acciones de reclamación habían sido hechas por la comunidad en San Francisco y Los Ángeles años antes, pero fue la realizada en NY la que marcó un hito histórico para la persecución de la igualdad.

Desde ese momento, en todo el mundo se ven protestas multitudinarias, a fin de reclamar el respeto por las minorías y la tolerancia en favor de las personas queer, movimiento que ha sido cada vez más apoyado por la industria del entretenimiento y otras esferas importantes de la opinión pública.

Justamente en ese sentido, varias personalidades se han pronunciado a lo largo de la historia. Pues, ya bien sean parte de la población LGBTIQ+ o no, animan a la conservación de los derechos humanos para todos. Políticos, artistas y filósofos han dado su voz en este proceso.

Es por esto que se destacan 10 frases enmarcadas en el contexto del mes del pride, con el objetivo de recordar los principios que enseñan más allá de junio de cada año.

La bandera del arcoíris ha sido adoptada como sinónimo de inclusión. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Los derechos humanos pertenecen a todas las personas”. - Luke Evans, actor de Hollywood.

“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad”. - Judith Butler, filósofa.

“Cuando todos los estadounidenses sean tratados como iguales, sin importar quiénes son o a quiénes aman, todos seremos más libres”. - expresidente de los Estados Unidos.

“Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación”. - Simone de Beauvoir, filósofa.

“Sé quién eres y di lo que sientes, porque a aquellos a quienes les molesta no importan, y a quienes les importas no les molesta”. - Dr. Seuss, escritor.

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”. - John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos.

“Odio la palabra ‘homofobia’. No es una fobia, usted no tiene miedo, usted es idiota”. - Morgan Freeman, actor de Hollywood.

“Al igual que ser una mujer, como ser una minoría étnica o tribal religiosa, ser LGBTIQ+ no te hace menos humano”. - Hillary Clinton, política estadounidense.

“Si quieres insultarme, adelante, pero no a los cientos de jóvenes ahí fuera que están intentando entender quienes son. No se lo merecen”. - Caitlyn Jenner, personalidad de televisión y ex deportista.

La lucha contra la homofobia y la transfobia tiene décadas dándose. - Foto: Getty Images

“No es amar a un hombre lo que hace la vida más difícil para los gays, es la homofobia. No es el color de su piel lo que hace la vida más difícil para las personas de color; es el racismo”. - Ashton Applewhite, escritora.

Finalmente, cabe añadir las palabras de Alejandra Borrero, actriz colombiana y activista de los derechos de la mujer, así como guardia de la igualdad. “No podemos caminar tranquilamente por la calle, tenemos problemas para decidir sobre nuestros cuerpos, para escoger, para ser”, afirmó la intérprete alguna vez.