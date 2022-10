Diputada paraguaya se burla de un colega bailando y cantando, en plena sesión, ‘Te Felicito’ de Shakira

‘Te felicito’, de Shakira y el cantante Rauw Alejandro, sigue cogiendo fuerza desde su lanzamiento; una fusión de funk con reggaetón que muestra a la barranquillera en medio de la creación del que sería su hombre ideal, mezcla de la cual resultaría el compositor puertorriqueño, un evidente “himno” contra la traición y cinismo tras una ruptura.

Este la canción hace referencia a una infidelidad y está alineada con la situación sentimental que vivió la cantante con el futbolista del Bernabéu Gerard Piqué. Pues al parecer, el exitoso sencillo no solo ha generado reacciones en la industria musical y en la farándula nacional, sino que también llegó hasta el ámbito político.

En plena plenaria del Congreso de Paraguay, la diputada Kattya Mabel González realizó una intervención y se enfrentó a la oposición al ritmo del coro de la canción de la barranquillera, e incluso, bailó la coreografía que identifica al video -movimiento robótico con las manos- para compartir su disgusto a sus adversarios.

“No me queda sino decirle: Te felicito, qué bien actúas; de eso no me cabe duda, con tu papel continúa; les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, señaló algo molesta la diputada.

Shakira siempre es referencia hasta en la política en todo el mundo 😃 pic.twitter.com/4O6ufPORqH — Shakira carla Shakira en español. Monotonía ❤️ (@shakiracarla) October 26, 2022

¿'Te felicito’, de Shakira, sonó en el camerino del Barcelona?

La pretemporada del Barcelona se ha visto rodeada por temas más allá de lo futbolístico. La novela entre su defensor Gerard Piqué y Shakira también llegó a los estadios.

De hecho, más de 50 mil aficionados en el estadio de Las Vegas, en Estados Unidos, en medio de un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, concedieron en su fanatismo, pero por la cantante del Waka Waka. “Shakira, Shakira, Shakira”, comenzaron a gritar, una y otra y otra vez los hinchas de ambos equipos, justo en el momento en que Gerard Piqué ingresó al campo de juego.

Cada vez que Piqué tocaba el balón, los aficionados dedicaban sus cantos a Shakira. No contentos con eso, también lo abucheaban ante cualquier oportunidad. En todo caso, parece que la ruptura entre el futbolista y la cantante no cayó bien para los hinchas del fútbol, pues en Estados Unidos, siendo un terreno imparcial, le hicieron sentir de una u otra manera que apoyan a la barranquillera.

Shakira gritan, cuando la toma Pique. pic.twitter.com/tGkDDLZXkG — David el SRgolazo (@srgolazo1) July 24, 2022

La “tortura” para Piqué no estuvo solo en el campo de juego. En redes sociales se conoció un video donde aparecen jugadores del Barcelona dentro de su camerino. Lo llamativo fue la canción que sonaba de fondo: Te felicito, reciente éxito de Shakira y Rauw Alejandro.

En las imágenes, que solo duran un par de segundos, se ve a Robert Lewandowski mientras se preparaba para uno de los partidos que disputó el Barcelona en Estados Unidos. Aunque no se muestra si Gerard Piqué también estaba en el mismo lugar, lo cierto es que la exitosa canción de la barranquillera sonó en territorio culé.

Otro detalle que rodea esta canción tiene que ver con las especulaciones de los fans sobre a quién se la dedicó Shakira. De hecho, hay quienes piensan que la letra va dirigida a Piqué, a propósito de su rompimiento.

La inesperada reacción de Piqué con los fanáticos tras los fuertes abucheos por Shakira

En los dos duelos de pretemporada, ante Real Madrid y Juventus, Piqué fue víctima de silbidos, insultos y abucheos de miles de hinchas en suelo estadounidense. Su separación con la colombiana ha motivado el rechazo por parte de los seguidores, pues el nombre de la artista ha resonado en los estadios en los que ha jugado el Barcelona.

No obstante, esto para el defensor parece no generar mucho impacto, como quedó evidenciado en un gesto que tuvo con un pequeño fanático. El ibérico se fue a una de las gradas que más lo abucheó y decidió acercarse para regalarle su camiseta a un niño, reacción que generó sorpresa, pues muchos resaltaron su profesionalismo.