Egidio Cuadrado: así se vivió el último adiós al acordeonero, en compañía de Carlos Vives

Algunos de sus colegas no pararon de enviar sus respectivos mensajes de condolencias hacia la familia de Egidio y expresaron el inmenso cariño que le tuvieron a lo largo de su vida al hijo de la “provincia”.

La despedida de un grande

Los asistentes al evento se unieron en una sola voz para entonar las letras vallenatas de Amor sensible y Jaime Molina. Al ritmo del acordeón, la guitarra y la guacharaca, sus familiares y amigos pudieron despedirse del reconocido intérprete.

Los asistentes al último homenaje de Egidio Cuadrado no paraban de entonar letras de Vallenato | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, en sus actos fúnebres, Carlos Vives no pudo ocultar su tristeza debido a que él mismo lo acompañó en su último concierto. “Solo pudo hacer tres canciones, fue muy fuerte porque en ese momento me di cuenta de que no había avance, tengo una imagen de él donde lo veo en una camioneta, ver ese esfuerzo se sintió en el alma”, aseguró Vives.