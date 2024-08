El actor Juan Pablo Raba habla de la andropausia ¿A qué se debe?

El actor habló para el diario El Espectador sobre esta crisis en su salud que aparece en la mediana edad a todos los hombres. “No me di cuenta de inmediato qué era eso, pero a medida que pasó el tiempo y que empecé a hablarlo, a hacer trabajo de introspección y también terapia, entendí lo que me estaba pasando. Cuando lo compartí con las personas a las que quiero, con amigos, incluso con personas que conocía hace muy poco tiempo, me llamó la atención que prácticamente todos me decían que estaban pasando por algo similar. Investigué y me di cuenta de que la crisis de la mediana edad es algo que existe y que afecta a todos los hombres. Me pregunté, entonces, ¿por qué no había escuchado de eso antes? ¿O por qué nadie hablaba de esto? Sentí que había una necesidad de crear una conversación honesta, directa, sencilla y dinámica, en donde pudiésemos quitar los tabús que hay alrededor de lo que significa ser un hombre de la mediana edad”, dijo.