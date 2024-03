‘El de la Sijín’ rompe el silencio sobre relación que tiene con expareja de su “compañero”; confesó qué pasó esa noche

Luego, precisó: “Ese día, [Holguín] llegó en una actitud agresiva, insultándonos. Él la graba a ella, y después se acerca a mí. Me empezó a decir que yo era su compañero, pero yo nunca trabajé con él. Finalmente, me dice que esa era su casa, lo cual es completamente mentira”.

“Muchos me decían que no merezco vivir debido a que me metí en un hogar, en una relación y más siendo el compañero de esa persona, que yo soy el mozo en esta novela. Fue algo tormentoso ver cómo cada día aumentaban más este tipo de videos, memes y parodias, que no tenían control alguno, que me afectaron mucho”, concluyó el expolicía de la Sijín.