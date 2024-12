A raíz de esto, decidió comprarlo como símbolo de su nuevo comienzo, luego de vivir durante varios años en Barcelona, España, junto a sus pequeños y el exfutbolista español. Sin embargo, aseguró que logró entender que lo material no cambia nada y había llegado el momento de “soltar” todo aquello que en su momento consideró relevante.

“En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme al comenzar mi etapa de soltera y pronto descubrí que lo que nos ayuda son los vínculos humanos”, comentó la cantante en la publicación.

Y concluyó: “El carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman, los vínculos sí, la familia, los amigos, los vecinos … Es mi forma de agradecer tanto amor y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo. Sigamos bailando que nos hace bien”.