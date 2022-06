El ‘gran lío judicial’ por derechos de autor que enfrenta Mariah Carey por una canción navideña

El pasado viernes llegó a los estrados judiciales una demanda interpuesta por un músico estadounidense contra la cantante Mariah Carey, señalándola de haber violado el correspondiente pago de los derechos de autor por el uso de una canción que la artista grabó en 1994 y que ha alcanzado un importante éxito mundial.

Ahora, la canción denominada ´All I Want for Christmas Is You´ podría costarle a la artista el pago de cerca de 20 millones de dólares, si se llegase a demostrar la veracidad de los documentos presentados por el músico, identificado como Andy Stone.

Según Stone, él coescribió y grabó una canción que lleva el mismo nombre para las fiestas navideñas de 1989, y no autorizó su uso por terceros, involucrando en aquella demanda, presentada el viernes pasado ante los estrados judiciales del estado de Luisiana, a su otro coequipero, Walter Afanasieff, con quien escribió aquella canción.

De acuerdo con la demanda interpuesta en contra de la reconocida artista, ella y Afanasieff, incurrieron de forma consciente en la violación de los derechos de autor, en detrimento de él.

Por lo anterior, y por el tiempo que ha transcurrido desde que Carey grabó su versión de la canción y el éxito que ha obtenido por esta, el manifiesto coguionista o compositor advirtió que el detrimento patrimonial en su contra ha ascendido a los 20 millones de dólares, siendo la cifra por la que interpuso la demanda, alegando pérdidas financieras.

Sobre el tema escrito por el demandante, se lanzó oficialmente en 1989 a través de una banda llamada Vince Vance and the Valiants, alcanzando un éxito moderado en los listados musicales como Billboard, dentro del listado específico de música country.

Por el contrario, la canción correspondiente a Mariah Carey tiene en su haber un récord de ventas, superando los 16 millones de copias vendidas en todo el mundo, y además le ha representado a la artista ganancias por cerca de 60 millones de dólares por concepto de regalías durante los últimos 30 años.

En ese mismo sentido, según destacan medios internacionales como la agencia AFP, la canción lanzada por Carey se mantiene como un éxito musical, siendo una de sus canciones bandera y ocupando un lugar privilegiado en la época decembrina, cuando su popularidad y sus reproducciones incrementan significativamente.

Adicional a lo anterior, la referida canción también ha alcanzado popularidad gracias a que fue empleada en 2003 en una comedia romántica conocida como Love Actually.

Una demanda que podría ganar fácilmente Carey

Uno de los principales interrogantes frente al tema de la canción, y la demanda interpuesta en sí en contra de Carey se refiere a por qué se presentó esta demanda, en tanto, si bien las dos canciones presentan el mismo título, poseen letras y ritmos totalmente opuestos.

Pese a lo anterior, según recoge la agencia AFP, la demanda se ha fundamentado en que Carey y Afanasieff han “explotado” la popularidad de la canción del demandante, al servirse del ‘estilo único’ de la composición original.

En ese sentido, tampoco están muy claras las razones por las que la demanda solamente fue interpuesta tras décadas de haber infringido, supuestamente, los derechos de autor; no obstante, sí se conoce que años atrás, el demandante había ducado a Carey para “llegar a un acuerdo”, no obstante, dicho acuerdo no tuvo lugar en tanto la artista no estimaba que hubiese infringido ningunos derechos.

Según la agencia AFP, en la oficina de Derechos de Autor de EE. UU. reposan cerca de 177 registros de obras bajo el mismo título: ´All I Want For Christmas Is You´, que traduce “Todo lo que quiero para Navidad eres tú”.

*Con información de AFP.