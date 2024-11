El Hijo de Camilo Sesto preocupa a varios seguidores debido a sus cambios físicos y excesos de drogas

Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’ cautivó al jurado y se llevó 25 millones de pesos

Contexto: Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’ cautivó al jurado y se llevó 25 millones de pesos

Incluso, la mujer, en medio de una entrevista con el programa Ventaneando, expresó que su mayor temor es encontrarlo algún día sin vida. Por ello, sigue luchando para salvar a Blanes y evitar que siga destruyendo su vida de esa manera, pese a que anteriormente había mencionado que no podía hacer nada más por él a causa de que es mayor de edad y legalmente responsable de él.

“Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué?, porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga, y le dije ‘cuidado’, yo no voy a dejar que acabes con mi hijo, porque cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien”, contó en la charla.