Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’ cautivó al jurado y se llevó 25 millones de pesos

Yo me llamo ya está en su recta final, y mientras más pasan los días, más talento muestran los dobles de los artistas que concursan por ser el mejor imitador de Colombia. En la noche del pasado 1 de marzo, los cuatro finalistas: Leonardo Favio, Camilo Sesto, Maluma y Bruno Mars, salieron al escenario a darlo todo para convencer al jurado y quedarse con el cheque de 25 millones de pesos que estaba dando la producción.

En esta ocasión, los concursantes debían, no solo cantar, sino también representar lo más parecido que pudieran un video de su artista, mismo que era proyectado al fondo del escenario mientras que los imitadores realizaban su gala. Por supuesto, las emociones de este momento no dieron tregua e hicieron de la noche una de las más especiales que se pudiesen haber vivido en Yo me llamo.

Así, tras la presentación de los cuatro participantes, los jurados decidieron que el merecedor del gran premio era el doble de Camilo Sesto. El artista recreó casi que en su totalidad el video de la canción ¿Quieres ser mi amante?, tanto en la forma como el fallecido cantante español la interpretó, como en los movimientos que mostró en aquel entonces.

Además, los momentos emotivos de su presentación hicieron, incluso, que Sesto se detuviera un momento, luego de finalizar su presentación, para dejar salir las lágrimas. El hombre, según confesó, sintió mucha emoción al ver que su ídolo estaba “cantando” junto con él; de hecho, según él, incluso lo sintió a su lado.

Fueron tal las sensaciones que creó esta situación, que hasta los mismos jurados bajaron de su “pedestal” para abrazarlo y consolarlo, asegurándole que el original Camilo Sesto estaría muy orgulloso de él y de que sea su imitador.

“Si vieras lo bonito que te miraba el original mientras cantabas, y de verdad se produjo esa magia cuando tú cantabas, había un plano del original dándote la aprobación (…) para mí fue muy emocionante esta presentación porque el original sabe bien siempre lo hiciste con respeto”, dijo César Escola, que junto con Amparo Grisales y Yeison Jiménez no se cansaban de alabar esta presentación.

Sin embargo, la tarea de los jueces no fue para nada sencilla, pues los demás concursantes también recibieron solo elogios de su parte.

En el caso de Leonardo Favio, quien cantó Mi tristeza es mía y nada más, el hombre se robó el corazón de Escola, Grisales y Jiménez, asegurándole también que en su presentación se sintió la magia que irradiaba el fallecido cantante argentino cada vez que se subía al escenario y ofrecía ese toque de dramatismo que solo él podía dar.

“La emoción, hablo por mis compañeros porque nos da mucha emoción aplaudir al original, porque gracias a él tú llegaste a este programa y podemos disfrutar de eso (…) Se que en casa están tan emocionados como nosotros, el trabajo es tan minucioso”, indicó Escola.

Después fue el turno para el doble de Maluma, quien antes de la presentación se sentía un poco nervioso y temeroso de no alcanzar el nivel que los jueces esperaban de él. “No quiero llorar porque quiera llorar, sino que de la misma rabia que me da, el desespero que no estoy haciendo las cosas y eso a mí me desespera”, dijo.

Sin embargo, al momento de pararse en el escenario, pareciese como si el miedo nunca hubiese estado. Con la canción Corazón, el imitador se robó las miradas de sus ‘verdugos’, además de sus aplausos.

“Maluma, lo único que te mando es toda la luz porque estuviste divino, son mágicos hoy en el escenario solo tengo palabras lindas para decirles, felicitarlos por ese compromiso, por esa entrega y por esa copia tan maravillosa que están haciendo”, manifestó Amparo Grisales, notablemente emocionada.

Finalmente, fue Bruno Mars el encargado de cerrar la noche y, tal como ocurrió con sus compañeros, las emociones no fueron esquivas durante su presentación. El doble del cantante hawaiano interpretó Versace on the floor, recibiendo solo elogios al final de su presentación.

“Eres un hombre que está lleno de argumentos y se nota que toda tu vida has estado dedicado a la música, es muy meritorio que estés acá, espero que te vaya supremamente bien y hoy me encantó lo que hiciste”, fueron las palabras de felicitación que le dejó Yeison Jiménez.