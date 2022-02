Por la violencia, imitador de J Balvin en ‘Yo me llamo’ no pudo visitar a su familia

En uno de los capítulos de esta semana en el reality Yo me llamo, de Caracol Televisión, los participantes tuvieron la oportunidad de viajar a sus ciudades para visitar a sus familiares y compartir con los seguidores.

En esa emisión, el imitador de Camilo Sesto, Alejandro León, estuvo en el barrio Granda en Armenia, Quindío, y allí mostró a las mujeres que lo volvieron aplicado, amoroso y humilde.

“Unas muchachas que han sabido llenarme de amor durante mucho tiempo. A ellas les debo mucho de lo que soy ahora, lo aplicado, lo amoroso, lo humilde. Las amo mucho y gracias por recibirme siempre con esa calidez y con ese amor”, dijo el imitador.

Otro que también tuvo un momento especial en el reality, fue Klismann, como se hace llamar el imitador de Maluma. El imitador del reguetonero se desplazó hasta Ocaña, Norte de Santander, para compartir un momento especial con sus familiares.

En su casa, salió a recibirlo una joven mujer que muchos cibernautas pensaron que era la hermana, pero para sorpresa de todos se trataba de su mamá, la señora Beatriz Roso, quien expresó la emoción por tener a su hijo en casa.

“Es una felicidad, mis hijos son mi vida y él un día se fue diciendo voy a cumplir mis sueños y ha sido con mucho esfuerzo y sacrificio. Yo lo apoyo en todo”, comentó la señora Beatriz.

“La mamá de Maluma parece la hermana”, “Cómo así que ella es la mamá de Maluma y no la hermana”, fueron algunos comentarios que le hicieron a la joven y atractiva madre del imitador del cantante antioqueño en las redes sociales.

Pero el imitador de J Balvin no pudo tener una historia similar, pues Sadid Márquez, como es su verdadero nombre, le fue imposible visitar a su familia.

A J Balvin de Yo me lamo, sus padres le pidieron que no fuera a la casa, por la violencia que se está viviendo en el barrio de Cúcuta en donde viven.

“Prácticamente me imploraron que no fuera porque la situación está muy cruel. Está la violencia alterada, el orden público… mucha guerra entre bandas. No sentían la seguridad de que yo estuviera en esa situación”, narró el imitador de J Balvin.

Televidentes criticaron la eliminación de Carlos Gardel de ‘Yo me llamo’

El programa de Caracol Televisión, Yo me llamo, ha generado impacto en las diferentes redes sociales y día a día se generan comentarios tanto buenos como malos por lo sucedido en los capítulos.

En esta oportunidad, en la emisión del viernes 25 de febrero, los jurados del programa (César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez) eliminaron de la competencia a Carlos Gardel y ese suceso generó memes y rechazos en las redes sociales.

Increíble que eliminen a Gardel que hacia una imitación perfecta y dejen a Bruno Mars, son unos descarados todo el tiempo alabando su imitación para después eliminarlo sin siquiera haberse ganado un peso en las noches de premiación. #YoMeLlamo — Luzma ; ॐ (@luzma2m) February 26, 2022

Algunos de los comentarios que se leyeron fueron: “No tengo nada en contra del imitador de Bruno Mars, pero... Seamos realistas no se parece en nada. ¿Los jurados están sordos o qué? Solo se la pasan alabando a este participante, y en verdad da mucha risa y pena. Se nota que no escuchan al verdadero Bruno Mars”.

“Increíble que eliminen a Gardel que hacia una imitación perfecta y dejen a Bruno Mars, son unos descarados todo el tiempo alabando su imitación para después eliminarlo sin siquiera haberse ganado un peso en las noches de premiación”, escribió otra usuaria en Twitter.