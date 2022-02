Carlos Gardel, de ‘Yo me llamo’, sorprendió tras revelar la profesión a la que se dedica

Si alguien escucha el nombre de Sebastián Bolívar seguramente no sabrá de quién se trata; sin embargo, al saber que es el Carlos Gardel de Yo me llamo lo reconocerá de inmediato, teniendo en cuenta la fama ganada por el artista durante la más reciente edición de este concurso.

El imitador del fallecido cantante de tango argentino se ganó el cariño de todos los colombianos, no solo por su increíble talento, sino por la humanidad mostrada durante todo su recorrido en el programa.

Sin embargo, así como el nombre original del doble de Gardel fue una incógnita durante su participación en Yo me llamo también lo fue su vida fuera del programa; por ejemplo, los televidentes desconocían la sorprendente profesión a la que se dedica Bolívar por fuera de los escenarios.

Este 28 de febrero el imitador fue el invitado especial de Día a sía, teniendo en cuenta que fue el concursante eliminado en la emisión del pasado viernes.

En la entrevista, además de hablar acerca de lo que resultó para él esta experiencia, también se ahondó un poco más en su vida privada. Entre las preguntas que surgieron, la que más sorpresa originó fue el hecho, primero, de saber que Bolívar es profesional, y segundo, que ejerce como investigador criminal.

Por supuesto, los presentadores del programa abrieron los ojos al escuchar esta revelación, confesando que es una profesión que nunca nadie se habría imaginado, teniendo en cuenta su presente como artista e imitador de Carlos Gardel.

“¿Qué?”, “¿cómo así?”, fueron las primeras reacciones de los presentadores del matutino del canal Caracol.

Al ver el asombro de sus entrevistadores, Bolívar decidió ahondar en el tema, asegurando, para los que no conocían esta carrera, que es un proyecto universitario como cualquier otro, que consta de un tiempo de cinco años para poder culminar con éxito el pénsum. Además, agregó que cursó sus estudios en la Universidad de Medellín, y que al graduarse tuvo la oportunidad de ejercer su profesión en la Fiscalía General.

“Lo bueno de esa carrera es que es superinterdisciplinar. Se ve lo policial, psicología, psiquiatría, hay que ver de todo”, indicó el imitador de Carlos Gardel.

Entre las funciones que tenía a su cargo en su trabajo con el ente investigador y acusador, estaban tomar fotografías que registraran las escenas de los crímenes, participar en el correcto desarrollo al interior del laboratorio de balística, además de hacer levantamiento de los cuerpos.

“Qué trabajo tan duro” y “Me quito el sombrero”, son algunos de los comentarios que hicieron los presentadores, en reconocimiento a la dificultad del trabajo, especialmente poque tiene que tratar con muertos y escenas de violencia.

Por último, ante el asombro que causó la revelación de Bolívar, no dudaron en preguntarle si, tras quedar eliminado de Yo me llamo volverá a ejercer la criminalística o, por el contrario, tratará de dar un impulso extra a su carrera artística. El doble de Carlos Gardel, artista que murió en un accidente aéreo en Medellín el 24 de junio de 1935, no dudó en decir que continuará apostándole a la música como forma de ganarse la vida.

“Emocionalmente debe ser muy desgastante, pero con la música debe pasar lo contrario. Alegras corazones”, dijo Catalina Gómez, mientras que sus demás compañeros de set también aplaudían la decisión de Sebastián Bolívar.

Por el momento se desconoce exactamente cuáles son los proyectos personales y profesionales de este joven alrededor de la música, pero para los presentadores, su talento, humanidad y disciplina (cualidades mostradas en Yo me llamo) son su mejor carta de presentación para poder llegar muy lejos en la vida.