El premonitorio video que grabaron Los Patojos antes de la muerte de su madre: “Yo no puedo quedar viudo todavía”

La partida de esta mujer, de tan solo 45 años, tomó por sorpresa no solo a su familia, sino a todos los seguidores que consumían el contenido de Los Patojos, pues veían en este grupo familiar, al que se sumó la novia de uno de los hijos, como uno de los referentes en el mundo digital , no solo por tener un número importante de seguidores, sino por haber registrado todo su proceso y evolución en redes sociales.

Cuál era el papel de Yeni Judit Ariza Quiroga en Los Patojos

La originalidad y la autenticidad de Los Patojos fue lo que los llevó a ser reconocidos y gran parte de eso lo aportaba Yeni Judit, quien siempre conservó su esencia como cabeza de familia y supo darle su toque particular para no dejar de lado las férreas costumbres del campo colombiano, donde aún están muy marcados los roles de la mujer y el hombre en el hogar.

De igual forma, Yeni hacía parte de todas las publicaciones que Los Patojos subían a sus canales digitales y allí era auténtica, aspecto que siempre sobresalió en sus participaciones y que le daban un plus a los videos que creaba junto a su familia.

Video premonitorio

Al revisar la cuenta de YouTube, Los Patojos habían publicado un video, el pasado 22 de agosto, en el que, casualmente, hablaban sobre la ausencia de una mujer en la casa, clip en el que Yeni era la protagonista, no solo por enfermarse y tener que ser hospitalizada por varios días, sino porque al no estar presente en el hogar, los oficios que habitualmente hacía pasaron a ser responsabilidad de sus dos hijos y su esposo, quienes finalmente no pudieron con ellos.