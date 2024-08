Ella era Yeni Ariza, la humilde creadora de contenido y mamá de Los Patojos, hallada sin vida en inesperada escena

La muerte de la mujer ocurrió en una finca familiar del municipio de Jesús María, del departamento santandereano, y fue informada por Andrés Ortiz, uno de sus hijos de la mujer: “Mi mamá apareció muerta. Me acaban de llamar, mi mamá se murió. Patojos, mi mamá se murió, no sabemos cómo”, fue lo que dijo uno de los creadores en el doloroso video que fue publicado.

Hasta el momento, no se conocen las causas de muerte de la mamá de 'Los Patojos'. | Foto: Instagram @los_patojos

Y agregó: “Ay, familia, mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que mi mamá se murió”, lo que dejó claro que la atroz noticia los tomó por sorpresa y que algo extraño tuvo que pasar para que la mujer falleciera.