Ella es Lis Padilla, la tiktoker que logró volverse viral por su trend ‘Son de amores’

Dentro de la aplicación se pueden apreciar videos de recomendaciones musicales, lugares para ir a comer y vivir una maravillosa experiencia, bailes, dinámicas de preguntas o uno de los más populares últimamente, el famoso #GRWM ( Get ready with me ).

“Amigos, estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque Pablo Vittar me mandó un saludo. Me ha mandado saludos, me ha dicho que me espera en Brasil, estoy contenta, quiero llorar, y pues le digo que muchas gracias Pablito por el saludo, gracias porque te ha gustado mi pum pum que yo hago, y gracias a todos. También quiero agradecer el comentario que me hicieron para enseñarles el tutorial. Si no fuera por ustedes, nada de esto hubiera pasado, estoy muy feliz, gracias por el apoyo, muchas personitas cuando estoy en la calle me reconocen y me dicen ‘Lis, pum pum’”, dijo.