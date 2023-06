Ella es María Valls, la cuñada de Piqué y la mujer que le ‘ocultó’ a Shakira sobre la existencia de Clara Chía

El pasado 23 de junio de 2023 María Valls se integró ‘oficialmente’ a la familia Piqué-Bernabeu, luego de contraer matrimonio con Marc, el hermano menor de Gerard en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt. Una boda que estaba prevista para el 2022, pero que tuvo que postergarse debido a la forzosa ruptura sentimental entre Gerard Piqué y Shakira, un hecho que a día de hoy sigue dando de qué hablar.

La mujer, de 31 años no es una celebridad y, contrario a su cuñado, suele llevar un estilo de vida tranquilo, anónimo y discreto. Y es que, aunque no se conozcan muchos detalles de María Valls, lo cierto es que lleva una relación estable de muchos años con el español, además de tener la “bendición” de la familia de su esposo.

La mujer ya es 'oficialmente' parte de la familia Piqué-Bernabeu. - Foto: Getty Images

A su vez, María estudió en la Universidad Privada Ramón LLull y pertenece a una familia de clase media-alta de Barcelona, de acuerdo con información publicada por La Vanguardia.

Por su parte, el menor y único hermano que tiene Gerard, Marc Piqué, según relata el blog español Divinity, crecieron “como el día y la noche”, describiéndolo como una persona muy tranquila en comparación con su hermano, que siempre fue sumamente activo.

Hijo de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, el joven también persiguió la carrera del balompié, pero no le fue como esperaba. De hecho, Marc era bueno para el fútbol, pero al tener a su hermano mayor como referencia, siempre existió la comparación y su talento se veía opacado.

‘’Le comparaban siempre con su hermano y eso, se quiera o no, era difícil de llevar’', mencionó su padre Joan Piqué, en el pasado, al medio español Antena 3.

María Valls y Marc Piqué en su boda. - Foto: Getty Images

Por esta razón, Marc decidió tomar otro rumbo y estudió Administración y Dirección de Empresas, en el Instituto Químico de Sarrià, en la capital catalana. Y a sus 21 años, ya era un profesional.

De hecho, hoy en día labora como apoderado de empresas tan grandes como Kosmos, el holding en el que están agrupadas las sociedades de Piqué. Además, es administrador único de Kerad Esports y de la mencionada Kosmos Global, según relata la revista Vanitatis. A sus 30 años, ocupa 11 cargos en seis empresas diferentes, casi todas de familia.

Como todos saben, a Marc -aparentemente- le gusta llevar una vida fuera de las cámaras. Casi nunca hace apariciones públicas con su hermano. Incluso, su cuenta en Instagram es privada. Lo que sí se sabe es que es fanático de correr motocicletas, una afición que heredó de su padre.

La ‘traición’ a Shakira

Por su parte, Jordi Martin, reconocido paparazzi, utilizó su canal oficial de YouTube para contar en exclusiva los motivos que habrían llevado a la cantante a tomar la decisión de que sus hijos no asistieran al festejo de la familia del empresario de Kosmos.

El paparazzi ha seguido a la expareja por 12 años. Fotos: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - @shakira. - Foto: Fotos: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - @shakira.

“Primero, por el régimen de la custodia, los niños le tocaban a Shakira. Recordemos de la cantante los llevó a Barcelona para que disfrutaran los días que les tocaban con su padre, ahí fue cuando Shakira fue captada con Lewis Hamilton. Este pasado lunes 19, Piqué se los tenía que entregar en Miami, como sucedió, y aunque Gerard intentó hasta el último instante convencer a la colombiana para que los niños pudieran acudir a la boda de su tío, Shakira se negó en rotundo”, comentó, respaldando lo dicho por Laura Fa y Lorena Vásquez en el pasado.

En segundo lugar, Jordi Martin expresó que Clara Chía no salía de esta lista, pues la barranquillera no estaba interesada en que Milan y Sasha compartieran con ella en los mismo lugares, y menos con todo el entorno de Piqué. “Segundo motivo, Shakira bajo ningún concepto quería que sus niños coincidieran con Clara Chía, cosa que me parece lógico y normal”, relató en el clip.

Jordi Martín se ha convertido en uno de los paparazzis más reconocidos de España. - Foto: Instagram: @jordimartinpaparazzi

Por último, el español comentó que el punto más relevante de la situación estaba relacionado con los novios, Marc Piqué y María Valls, ya que Shakira no estaría interesada en que sus pequeños asistan a esta clase de reuniones. La artista pop se habría sentido traicionada por la pareja de su excuñado, quien se enteró, supuestamente, de la relación de Piqué con Clara Chía y se lo ocultó.

“Pero, tercer punto, y el más importante, Shakira está muy decepcionada con su excuñada, María Valls, la mujer de Marc Piqué. La cantante y María Valls siempre han tenido una excelente relación, pero Shakira lo que interpreta es que la mujer la traicionó el verano pasado cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chía y se lo ocultó a ella. La colombiana decidió cortar por lo sano con marc y maría, y por ese motivo no le hizo mucha gracia que sus hijos asistieran a esa boda”, concluyó.