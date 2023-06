Presentadora española ‘abofeteó’ a Shakira por sus declaraciones sobre los detalles de su separación con Piqué: “Esto no es dolor”

Shakira atravesó un complejo y doloroso 2022, luego de tomar la decisión de separarse de Gerard Piqué, tras una relación de casi 12 años y dos hijos que fueron fruto del amor que se profesaron, Sasha y Milan, de 8 y 10 años, respectivamente. Ambos tomaron caminos diferentes, atravesando altos y bajos en los siguientes meses, hasta el presente.

Con un nuevo renacer, la cantante se impulsó en la música de nuevo y enamoró una vez más a sus fieles seguidores, quienes la apoyaron en su nueva etapa como artista. De hecho, fue tal la acogida que la colombiana cautivó y logró situar dos de sus temas nuevos en Spotify, ocupando los primeros lugares por un largo tiempo.

Shakira es una de las artistas latinoamericanas más importantes a nivel mundial. - Foto: Revista People

Recientemente, la barranquillera concedió una entrevista a la revista People, en la que abrió su corazón y respondió algunas preguntas relacionadas con la realidad que atravesó. La cantante fue enfática en que lo más importante en su vida son sus hijos, a quienes quiere sacar adelante tras la turbulenta faceta que lidiaron; así como también sus amigos, padres y los fans, quienes la hacen fuerte y tienen un papel de defensa en su día a día.

No obstante, el medio indagó más al respecto y preguntó cuáles eran los sueños de Shakira, además de qué quería lograr en su aspecto personal. La barranquillera puntualizó que lucharía por sus hijos y esperaba que todo el dolor que atravesaron en algún punto los hiciera más “compasivos y empáticos”.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles”, dijo.

“Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, agregó en su diálogo con People.

Shakira solo quiere el bienestar y la felicidad de sus hijos. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Lo anterior, desató la reacción de la presentadora española Susanna Griso, quien a través de su programa Espejo público, reseñado por El Nacional de Cataluña, ‘abofeteó' con sus palabras a Shakira, pidiéndole que se dejara de “victimismos”, así como le recordó que no es la primera ni la última mujer en atravesar una ruptura amorosa.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin... ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que... no, es que... de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”.

Así Shakira mostraba con orgullo su familia, antes de la infidelidad de Piqué. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

Sin duda, las palabras de la conductora han desatado todo tipo de reacciones y comentarios, donde algunos le dan la razón a lo que dice la catalana, pero los más fieles seguidores de la cantante han manifestado su enfado e indignación.

“Periodistas mediocres! Claro que Shakira no es la única mujer que ha sufrido, pero bien que de su vida y del dolor que ella hace público Ustedes comen. Hasta a ustedes les da de comer Shakira” y “Quizás no es la única que se ha separado, ni la única a la que han engañado, pero ha sido capaz de ponerlo en palabras, de gritarlo al mundo, de mostrar su vulnerabilidad y a la vez su resiliencia, y de poder cantar lo que otras muchas mujeres han tenido que callar por vergüenza”, son los mensajes que más destacan en redes sociales.