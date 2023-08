Ella sería la novia de Jenni Hermoso, jugadora que fue besada por Luis Rubiales

Desde entonces, las personas que han venido siguiendo el caso han despertado algunas incógnitas sobre la vida de la jugadora española, de la cual a la fecha no se conoce una gran cantidad de información debido a que es muy reservada en sus publicaciones en redes sociales y no suele dejarse ver en público por las cámaras.

“Lo mejor está llegando, pero aún queda mucho por hacer. Orgullosa”, fue el mensaje que le dedicó Jenni a Putellas cuando fue condecorada con el premio The Best en el 2022.

Jenni Hermoso se para en la raya: sacó comunicado oficial y desmintió el discurso de Luis Rubiales

“Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, apuntó Hermoso este viernes, a través de un comunicado de Futpro.