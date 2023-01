Emily Ratajkowski se va en contra de sus exparejas: “Siento que atraigo a los peores hombres”

La actriz, empresaria y modelo Emily Ratajkowski es una de las celebridades más populares en la farándula internacional. Su rostro ha estado en las portadas de importantes revistas y campañas de prestigiosas marcas, además, ha participado en numerosas producciones cinematográficas.

A sus 31 años, la británica sigue siendo una de las mujeres más bellas en el mundo de la farándula y continuamente recibe todo tipo de elogios de parte de sus fans. No obstante, la celebridad ha estado en el foco de los reflectores en meses recientes luego de que anunciara su divorcio con Sebastian Bear McClard, con quien tiene un hijo, el pequeño Sylvester Apollo Bear.

Poco después se conoció que la modelo había comenzado una nueva relación con el comediante Pete Davidson, sin embargo, su idilio apenas duró un par de meses.

Según la revista Page Six, Pete y Emily fueron vistos juntos en un partido de baloncesto de los Knicks, en noviembre del año pasado, y salieron durante aproximadamente dos meses.

Christine Taylor, Ben Stiller, Pete Davidson, Emily Ratajkowski, Jordin Sparks y Dana Isaiah durante un partido entre Memphis Grizzlies y New York Knicks, el 27 de noviembre de 2022. - Foto: Getty Images

Tras el fin de la aventura con el comediante, instantáneamente, Emily Ratajkowski se posicionó como la soltera más codiciada de Hollywood. De hecho, surgieron rumores que la vinculaban con celebridades como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, sin embargo, dichas relaciones nunca fueron confirmadas.

Frente a su inestable vida amorosa, la modelo expuso algunas reflexiones en su pódcast ‘High Low With EmRata’, donde compartió una dura conclusión: “Siento que atraigo a los peores hombres”.

Emily Ratajkowski, actriz, modelo y empresaria británica. - Foto: Instagram @emrata

Emily Ratajkowski, quien solo en Instagram cuenta con una comunidad de 29,7 millones de seguidores, explicó que se ha dado cuenta de cómo ha desarrollado una especie de odio frente a salir con una clase de hombres en especial.

“Siento que muchos hombres creen que quieren una mujer independiente, pero en realidad no quieren. No sé cómo manejarlo”, enfatizó la también actriz y empresaria en su pódcast.

Cambios repentinos en la relación

Otra experiencia que le han dejado sus amoríos pasados tiene que ver con la actitud de sus exparejas. Según dio a entender, eran unos antes de formalizar la relación, pero otros cuanto ya estaban juntos.

“Primero te dicen que eres especial y luego empiezan a no saber qué hacer con sus sentimientos. Luego se resienten para después derribarte”, expuso Ratajkowski.

“Priorizar mi felicidad”

En una entrevista con Vogue, Ratajkowski analizó las experiencias que ha tenido en el amor y cuál es la manera en que desea vivir su vida, por esta razón, dijo que tomó una decisión importante frente a qué aspectos merecen mayor importancia.

“Pensando qué me importa y qué quiero en la vida. Me he dado cuenta de que el miedo nunca me permitiría ser feliz y disfrutar, así que he empezado a priorizar mi felicidad”, indicó la modelo.

“Creo que cuando empecé a identificarme como feminista era muy desafiante y cabezona, y no estaba centrada en el sufrimiento femenino. Más tarde, cuando estaba escribiendo mi libro (My body) siento que llegué a buenos términos con la realidad: no solo el empoderamiento de la mujer -cómo ser una mujer dura- sino también vulnerable. He descubierto que determinadas conversaciones pueden llegar a cambiar las cosas”, anotó Emily.

Emily Ratajkowski - Foto: Instagram @emrata

Cuando Emily Ratajkowski besó a Jack Greer en medio de su “romance” con Pete Davidson

En diciembre de 2022, el Daily Mail obtuvo fotografías en las que aparecía Emily Ratajkowski besándose con el artista Jack Greer delante de su apartamento, después de una cita nocturna.

En las imágenes se ve a la pareja abrazada mientras se dan un apasionado beso. Ratajkowski llevaba un atuendo casual para la salida, incluyendo un abrigo rojo, un par de pantalones vaqueros y zapatillas de marca Nike. Greer, por su parte, llevaba un abrigo azul marino, pantalones y zapatos negros.

Además de la demostración de afecto en público, el comportamiento de Ratajkowski parecía confirmar que había pasado un buen rato con el fotógrafo.

Jack Greer, owner of streetwear brand IGGY NYC, spotted on a date with Emily Ratajkowski pic.twitter.com/mMw3JQt2tE — GROUNDEAD (@staygroundead) December 22, 2022

A la autora de My Body se le vio sonriendo varias veces mientras charlaba con su nuevo pretendiente. En su momento, Ratajkowski reveló en su pódcast High Low que está en una aplicación de citas, pero no está claro si fue así como ella y Greer se conocieron.

“Yo estaba como, ‘al carajo todo’”, dijo la presentadora del pódcast a sus oyentes. “Me sentía desafiante porque mucha gente me decía que no lo lograría”, agregó.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que para la fecha en que se conocieron las imágenes de Ratajkowski y Greer, a la modelo ya se le venía vinculando con Pete Davidson.

Aun así, la dinámica parecía venir de parte y parte, pues el comediante también había sido visto pasando el tiempo con otra persona: su coestrella de Bodies, Bodies, Bodies, Chase Sui Wonders.