Emily Ratajkowski mandó “al carajo” a la NFL, ¿por qué?

La reconocida y famosa modelo, Emily Ratajkowski, no parece ser una fan de la NFL, ya que la estrella aseveró el pasado miércoles -4 de enero- en su cuenta de Twitter: “Lo siento, pero al carajo la NFL”.

Hasta el momento, se desconoce el por qué del trino y no está claro qué motivó esta curiosa reacción de Ratajkowski, ya que no proporcionó más contexto. Ahora bien, su mensaje, sin embargo, llegó en un momento difícil en el deporte, tras la tragedia del safety de los Bills Damar Hamlin durante el “Monday Night Football”.

El jugador -de 24 años- sufrió un paro cardíaco en el campo en Cincinnati después de levantarse tras un placaje sobre el wideout de los Bengals, Tee Higgins. El personal médico le practicó la reanimación cardiopulmonar y su ritmo cardíaco se restableció en el campo antes de ser trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para someterse a más pruebas y tratamiento, dijeron los Bills.

Sorry but…fuck the NFL — Emily Ratajkowski (@emrata) January 4, 2023

Por su parte, el equipo ha seguido compartiendo actualizaciones en Twitter sobre el estado de Hamlin, que permanece conectado a un ventilador y está en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la UC.

En ese mismo sentido y el mismo miércoles, día del trino del la famosa y hermosa modelo, el padre de Hamlin, Mario Hamlin, alzó su voz y se dirigió a todo el equipo de los Bills en una llamada por medio de Zoom y dijo que el cuadro médico de su hijo era positivo y que estaba progresando. Esto, de acuerdo a lo expresado por Adam Schefter de ESPN, quien informó que una persona cercana manifestó: “El equipo lo necesitaba.”

El partido Bills Vs. Bengals fue aplazado tras la emergencia médica de Hamlin en el primer cuarto. El wideout estrella de los Bills, Stefon Diggs, entre otros jugadores de los Bills, eligió quedarse en Cincinnati para estar cerca de Hamlin, mientras el equipo volaba a casa el lunes por la noche después de que se suspendiera el juego, según el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de la NFL, Troy Vincent.

El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, también fue atendido en el UC Medical Center, un hospital de traumatología de nivel 1 situado a unos tres kilómetros del Paycor Stadium, la noche de la tragedia. Además, aficionados de los Bengals y los Bills se desplazaron desde el estadio hasta el hospital, donde permanecieron fuera en círculos de oración, cogidos de la mano y con velas.

Por parte del equipo de la NFL, el mismo miércoles -4 de enero- celebraron su primera sesión de entrenamiento desde la lesión de Hamlin, que incluyó un paseo, sin atender a los medios de comunicación.

Ahora bien, hasta la fecha y desde el lunes -2 de enero- varios Jugadores y equipos de la NFL, así como deportistas profesionales de varias ligas y otros deportes, han compartido mensajes de apoyo y fuerza para Hamlin, su familia, compañeros y equipo.

Por su parte, la propia liga, la NFL, anunció el martes -3 de enero- que el partido Bengals Vs. Bills no se reanudará esta semana y que no se han realizado cambios en el calendario de la semana 18.

Todo este contexto hace especular el por qué de la reacción de la modelo Emily Ratajkowski, quien recientemente ha estado en el foco de los lentes luego de haber solicitado en septiembre el divorcio de su marido, Sebastian Bear-McClard, tras cuatro años de matrimonio.

A la modelo se le ha visto teniendo varias citas tras la separación, alentando la escena de match de Nueva York con otro pretendiente. Ahora la modelo -de 31 años- fue vista en fotos obtenidas por el Daily Mail besándose con el artista Jack Greer delante de su apartamento, después de una cita nocturna.

Sin embargo, Ratajkowski no pone todos los huevos en la misma cesta. La actriz de Gone Girl ha sido vista saliendo con varios hombres a la vez, entre ellos Pete Davidson.