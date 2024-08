¿En contra de Dominica? Participantes de ‘MasterChef’ vivieron polémico momento con la presentadora; Alejandro la defendió

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity , las estrellas de la farándula colombiana que aceptaron el reto de encender los fogones para la sexta temporada del conocido reality se enfrentaron en un nuevo reto por equipos. Sin embargo, en esta ocasión, su tarea no era sorprender a Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Por el contrario, sus comensales eran los empleados de una reconocida empresa de pan.

Integrantes de MasterChef dejaron ver su molestia con Dominica Duque

Pese a que los concursantes que obtienen delantal negro no pueden deshacerse del mismo a lo largo de la semana, en los últimos días esta regla parece haber cambiado, pues la nueva dinámica indica que cada vez que un famoso sea el ganador de un reto podrá quitárselo. Sin embargo, debe entregárselo a uno de sus compañeros, sin excepción.

En el reto anterior de ‘la mejor cocina del mundo’, la presentadora Dominica Duque logró convencer al jurado con su preparación a base de chocolate, razón por la cual, al quitarse el delantal negro, tomó la decisión de dárselo a Paola Rey, quien no ocultó su molestia e incluso afirmó: “Si quieren que me vaya, pues me voy”.