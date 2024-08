Juan Pablo Llano se desplomó en ‘MasterChef Celebrity’ y causó terror en sus compañeros, ¿se fue del programa?

En el capítulo 52 del programa de cocina MasterChef Celebrity 2024, las estrellas que continúan en competencia se enfrentaron en un reto de campo en el que el pan fue el protagonista. Debían sorprender a sus comensales con un delicioso sánduche, el cual debía brillar por la cocción de sus proteínas, por selección de ingredientes y guarniciones, además de la excelente presentación del emplatado.

En esta ocasión, los participantes tuvieron la oportunidad de seleccionar a los compañeros con los que deseaban trabajar, por lo que tuvieron que escoger entre los líderes de la semana, es decir, los famosos que contaban con el pin de inmunidad.

Así se vivió el primer reto de equipos de la competencia de cocina. | Foto: Canal RCN

¿Cómo se conformaron los equipos?

Equipo rosado:

- Dominica Duque (capitana).

- Carolina Cuervo.

- Caterine Ibargüen.

Equipo morado:

- Alejandro Estrada (capitán).

- Jacko.

- Franko Bonilla

Equipo azul:

- Vicky Berrío.

- Paola Rey.

- Martina La Peligrosa.

- Cony Camelo.

Equipo verde:

- Juan Pablo Llano.

- Ilenia Antonini.

- Roberto Cano.

Juan Pablo Llano anunció malestares físicos antes de empezar el reto

El actor manifestó frente a las cámaras del programa que desde las horas de la mañana se había sentido un poco enfermo. Sin embargo, no quiso dejar de asistir a las grabaciones del programa, por lo que llegó al canal para acompañar a sus compañeros en el reto del día.

“Me siento mareado (...) Desde antes de empezar me estoy sintiendo mal, se lo digo varias veces a Ilenia porque siento que me empiezan a temblar las manos. Me preguntaron que si llamábamos al médico, pero yo no quería, hasta el final, vamos a hacerlo”.

Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity | Foto: Captura de pantalla RCN

No obstante, el artista se mostró más débil al pasar de los minutos, hasta que llegó el punto en el que perdió el control de su cuerpo.

Roberto Cano e Ilenia Antonini ayudaron a Juan Pablo Llano

Pese a que intentó mantenerse fuerte por continuar en el reto y sacar adelante el plato en compañía del equipo en el que era líder, Juan Pablo Llano no aguantó y se desplomó frente a su estación.

“Trato de aguantar y me acuerdo solo del momento en el que me agarro a Ilenia y le digo que me voy a desmayar, me puse de rodillas porque sabía que me iba a caer”.

En ese momento, Ilenia y Roberto intentaron sostenerlo, pues ya no tenía energía para ponerse de pie. Al darse cuenta de la situación, sus compañeros dejaron de cocinar y fueron a socorrerlo antes de que entraran los paramédicos.

Finalmente, los profesionales de la salud ingresaron a realizarle los primeros auxilios y se lo llevaron en la camilla hasta que lograran controlar su estado.

“En un caso de esos, me olvido del reto, no me importa si no come nadie, eso no es problema mío”, mencionó Roberto al contar su experiencia en el angustiante momento.

Juan Pablo Llano fue atendido por los paramédicos. | Foto: Captura Canal RCN

“Todos se asustaron mucho, igual me hubiera pasado a mí en un caso de esos, hubiera sido el primero en ayudar”, dijo Llano luego de agradecer públicamente a sus compañeros.