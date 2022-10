Epa Colombia estaría mal de dinero; ahora ruega que le compren y ofrece su ropa para pagar una deuda

Epa Colombia se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios y las plataformas digitales, debido a diferentes asuntos personales y laborales con los que ha lidiado desde hace varios meses. La empresaria quedó en el centro de las críticas por sus decisiones, asuntos legales y las extravagancias en varias compras y planes que hace con sus allegados.

Sin embargo, recientemente, la empresaria de queratinas quedó en el blanco de comentarios en las redes sociales, luego de que su expareja, Diana Celis, la demandara por inconvenientes y diferencias económicas. Este tema causó revuelo entre los seguidores, quienes se interesaron por saber más detalles de la situación entre ambas.

Pese a que Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la creadora de contenidos, aseguró en el pasado que su empresa es muy sólida y es un éxito en ventas, todo apuntó a que el problema con su exnovia la estaría dejando preocupada y alterada por las sumas de dinero que se mencionan al interior del proceso. Aunque la colombiana no enfatizó en qué sucedió al respecto, una serie de videos despertaron curiosidad en más de uno.

De acuerdo con lo que se dio a conocer a través de cuentas de Instagram, Epa Colombia protagonizó varios clips en los que hacía una gran petición a sus fieles seguidores. La influencer dejó dudas al aire, ya que muchos afirmaron que estaría mal de dinero y recurre a estrategias para aumentar las ventas de sus productos.

Según con lo que dijo la empresaria de tratamientos de belleza en el post, si sus seguidoras le compraban el “combo” que ofrece con su marca, ella les entregaría alguna de las prendas que tenía en su closet. La polémica influencer apuntó que su ropa era cara y podía darla sin problema a quienes la apoyaran con una deuda que tenía.

“Necesito pagar una deuda, entonces, quería que me ayudaras. ¿Qué tal, si me compras un ‘súper combo’ y te puedes llevar cualquier camisa? Te puedes llevar esta (señala una camisa), te puedes llevar un pantalón, te puedes llevar unos zapatos. Si me compras por el ‘call center’, te envío mi ropa, toda mi ropa es cara, todo vale de 100.000 pesos para arriba”, dijo en el video, donde hizo tomas de su armario.

En medio de la publicación, Daneidy comenzó a enfatizar en que necesitaba mucho dinero, ya que debía pagar lo de la demanda y el abogado que contrató. La instagrammer recordó lo exitosa que fue con su marca, pero señaló que había problemas que aparecían en el camino y complicaban los procesos.

“Para que me hagas el favor y me compres, ay amiga, necesito dinero (...)Yo me posicioné como una de las empresarias más jóvenes y exitosas de Colombia, así como soy tan exitosa, asimismo pasan problemas y llegan problemas a la vida de uno. Yo te voy a dar mi ropa, porque necesito recoger 500 millones (de pesos) porque me toca pagar lo del abogado, lo de la demanda”, relató en el contenido de su cuenta personal.

Por último, Epa Colombia le pidió bastante ayuda a sus fanáticas y clientes, agregando que sabía que su ropa les gustaría a muchas personas. Adicional a esto, le dijo a los espectadores que, por favor, la recomendaran y así podría reunir el dinero correspondiente.

“Tengo muchísima ropa y zapatos que ni siquiera me coloco y sé que te van a gustar… Sé que después me compro ropa, es lo de menos comprar ropa. Necesito que me recomiendes en el ‘2 X 1′ que ‘hoy por mí y mañana por ti’. Yo soy una chimba contigo y te he regalado unas queratinas. Dame un poquito de eso, ¿sí? Hágame el favor, que todo bien, amiga”, indicó.

“Sé que contigo lo voy a lograr, estoy más que segura que los momentos difíciles, a la vida de uno, llegan. Y es mejor afrontarlos que huir como un cobarde”, agregó, mostrándose positiva por el tema de las ventas.