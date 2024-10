Epa Colombia soltó anuncio y reveló importante decisión sobre sus redes sociales: “Cometí un delito”

Epa Colombia, con imágenes muy sencillas y directas , reveló a sus seguidores que venía algo importante en sus contenidos, pues pasaría la página con un problema que tuvo en el pasado y arrancaría de cero. Aunque no entró en detalles, la empresaria sí se mostró feliz y animada con este paso que daría.

Epa Colombia reveló anuncio sobre sus redes sociales

“Amiga, te tenía que contar esto, escúchame. Imagínate que desde 2019, cuando cometí aquel delito con el Transmilenio y todo eso, yo no podía lucrarme de las redes sociales y no podía hacer publicidad ”, fue lo primero que dijo, previo a contar cuál sería el primer negocio que daría a conocer por estos medios.

La creadora de contenido no frenó de festejar esta decisión, señalando que cobraría económico y emprendería una nueva etapa con esto, pues lo que deseaba era retomar las dinámicas que hacía antes de meterse en problemas con la justicia colombiana.

“Estoy aquí en el chunchullo, el chunchullo más chimba de Colombia, tienen que venir acá. Te lo juro que esa señora va a vender demasiado, gracias a esa publicidad. Voy a venderle económica y chévere. Hace cuatro años no hacía esto, no podía ni recomendar unos zapatos, nada, todo porque yo había cometido un delito...pero yo lo pagué, gracias a Dios. Me va a ir muy bien, yo sé que sí”, concluyó.