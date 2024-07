Esperanza Gómez denunció amenazas luego de revelar propuesta sexual que le habría hecho político colombiano

“En la última propuesta que yo recibí, me ofrecieron 10.000 millones de pesos por irme a la cama con el personaje. Empezó con una cifra absurda y yo le expliqué que yo no presto servicios privados, siempre que lo hago es para la industria del entretenimiento, frente a una cámara, y empezó a ofrecerme y a ofrecer; llegó a 3.000 millones y de ahí pasó a 10.000 millones”, expresó Gómez en la conversación que tuvo con La red viral .

“Ya me han amenazado antes por otras entrevistas que he dado, me han hecho persecución también, no solo física, también a través de mis redes sociales, me han hackeado incluso hasta mi teléfono”, manifestó.