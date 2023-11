¿Está ardida? Este fue el mensaje de Lina Tejeiro hacia sus exnovios

Sin embargo, pasado el tiempo, muchos de los internautas se preguntan por qué la figura pública no tiene un nuevo novio, a lo que ella, sin escrúpulos, respondió que se encuentra disfrutando de su vida, enfocada en su trabajo y crecimiento personal. No obstante, también aclaró que lo anterior no significa que no esté dispuesta a conocer a una nueva persona.

En tono jocoso, Lina Tejeiro dijo puntualmente: “No, mija. Yo por mond* no lloro. Yo por mond* no lloro porque mond* es lo que hay (...) ¿Yo llorando por mond*? No, mija, pa’ qué si ese triple malp***o no va a valorar las lágrimas mías”.