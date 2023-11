Shakira: ¿millonaria multa por supuesta evasión de impuestos fue injusta? Exdirector de agencia tributaria de España defiende a la artista

Es que, según Shakira, “no estaba ni cerca de ser residente en 2011, sino que me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación”.