Shakira: “Me han impuesto multas desproporcionadas”; la artista se pronuncia sobre el caso que le queda pendiente en la justicia española

La propia Shakira afirma que se sentía lista para enfrentarse a un juicio y defender su inocencia. “Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras , sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

Y agregó: “He llegado a la conclusión de que no es un triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles como Xavi Alonso, Sito Pons y otros tantos que han luchado hasta el final, invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí hoy ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 ó 15 años y perderlo todo por el camino?”.

“Me han impuesto multas desproporcionadas”

En el mismo comunicado la artista aseguró que debe escoger sus “batallas” y “la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz y mirar juntos hacia el porvenir”.

Y Shakira se justifica: “No estaba ni cerca de ser residente en 2011, sino que me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones. Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación”.