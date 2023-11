Abogado de Shakira rompió el silencio y soltó en vivo dura confesión sobre la colombiana: “Se llenan la boca”

Piqué habló sobre ruptura con Shakira

El ibérico, además, enfatizó que la única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia a nada, ya que (según él) gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad.

“Buscan que te afecte, hacer daño. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado”, concluyó el español.