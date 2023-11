Silvestre Dangond, víctima de millonario robo en su casa de Valledupar; esta es la cuantiosa suma en efectivo que sacaron de su hogar

Entre los hallazgos preliminares, en el norte de la capital de la música vallenata, se prevé que el hurto lo habría cometido uno o varios sujetos con previo conocimiento de la zona. Lo anterior porque en el recinto del intérprete de Niégame tres veces , quien desde hace un tiempo adoptó una nueva imagen , no se presentaron daños a la infraestructura como tal, es decir, la puerta continuó en buen estado y demás.

No se descartó que los delincuentes tuvieran conocimiento previo de la zona. | Foto: Intervallenato

Por ahora, Dangond no se ha pronunciado. Sin embargo, cabe recordar que hace poco estuvo en una caravana en Valledupar , donde fue ovacionado por todos sus fanáticos.

Por otro lado, días atrás, Silvestre habló con SEMANA y dio detalles de por qué adquirió un repentino cambio de look , la razón terminó haciendo que el cantante abriera su corazón por completo.

Lo que hay detrás del cambio de ‘look’ de Silvestre Dangond

En SEMANA , Silvestre Dangond aclaró que la búsqueda de su nueva imagen se debió a un homenaje que le quería hacer a su progenitor, quien lucía con un look similar en los años 80.

Según confesó el exponente vallenato, siempre deseó poder llevar su pelo de forma similar a la de su papá, pero esto no sucedió y su cabellera se mostró rebelde. Tuvo la oportunidad de dejarlo crecer y aplicarle productos, llevándolo a verse muy diferente

“Yo todo el tiempo quise tener el pelo como mi papá, pero el mío es ñongo, mi pelo es rabioso, no se contenta con nada. Entonces, pasaba el tiempo y tenía que darme la oportunidad de dejarme crecer el cabello y de hacerme un alisado, o echarme un producto donde me pudiera dar el look de mi papá”, afirmó en la charla.