Esta es la razón por la que la cantante Grimes demandó a Elon Musk

Tal como reseña el diario estadounidense The San Francisco Standard , Grimes habría interpuesto una demanda contra Musk ante la Corte Superior de San Francisco y el tema central sería la custodia de sus hijos, que hasta hace pocas semanas se creía que eran dos: X Ae A-Xii que nació en 2020 y Exa Dark Sideræl, nacida a través de un vientre subrogado en 2021. Sin embargo, el detonante de esta querella habría sido su tercer hijo, Tau Techno Mechanicus, de quien no se sabe ni siquiera su fecha de nacimiento.

Tal como reportan medios internacionales, Grimes alega que Elon no le deja ver a su hijo menor y las comunicaciones con él han sido tan precarias que ni siquiera su equipo de abogados ha recibido respuesta del magnate, por ello la artista habría decidido emprender acciones legales, pues serían meses los que lleva la cantante sin poder ver a su retoño.

“Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Nunca se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado completamente a mi familia”, escribió la cantante en las redes sociales, como respuesta a una publicación del periodista Walter Isaacson, quien acaba de lanzar una biografía de Elon, donde hay fragmentos en los que se menciona la vida de Musk con Zilis.