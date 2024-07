Esta fue la última voluntad de la actriz Shannen Doherty para su funeral, tras casi 10 años luchando contra el cáncer

(ARCHIVOS) La actriz estadounidense Shannen Doherty asiste a Hollywood Unites para la quinta Bienal Stand Up To Cancer (SU2C), un programa de la Entertainment Industry Foundation (EIF) en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, California, el 9 de septiembre de 2016. | Foto: AFP

Por su parte, Brian Austin Green, de la misma producción, anotó: “Shan. Mi hermana. Me has querido a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te echaré de menos más de lo que ahora sé cómo procesar. Gracias por el regalo de ti”.

La última voluntad de la actriz Shannen Doherty para su funeral

“Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘gracias a Dios, esa perra ya está muerta’. No quiero a gente hipócrita. La lista, cuanto más corta, mejor. No puedo dar una lista de quién no quiero que vaya porque es demasiada larga. Hay mucha gente que creo que se presentaría, pero no quiero que estén allí. Aborrezco la falsedad. En realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí”, agregó.