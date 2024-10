Esta sería la millonaria cifra que cuesta el bolso que le regaló Shakira a Lele Pons en su fiesta de solteras

Fue en junio del 2024, día del cumpleaños de Lele Pons, que el mundo conoció la nueva amistad de Shakira con la venezolana, pues la cantante colombiana, luego de salir de España, se instaló en la ciudad de Miami.

En esta ciudad encontró a una de sus mejores amigas y fue la influencer quien le brindó rápidamente su amistad y apoyo incondicional. Frente a todas las situaciones y emociones con su separación, la barranquillera no ha parado de darle las gracias a la creadora de contenido a través de sus redes sociales.

Shakira y Lele Pons | Foto: Instagram @lelepons

En esta oportunidad la intérprete de ‘Soltera’ quiso darle un obsequio más allá de las palabras y la sorprendió con un lujoso detalle, pues la venezolana no solo ayudó a organizar su fiesta de solteras, sino también se convirtió en la anfitriona de la noche en la que compartieron con varias figuras latinas como la Miss Universe Sheynnis Palacios.

Shakira decidió regalarle a Lele Pons un bolso de la marca italiana Dolce & Gabbana, cuyo valor es de 1.925 dólares, es decir, más de 8 millones de pesos colombianos.

Además, la intérprete de “Las caderas no mienten” no llegó con las manos vacías a su fiesta, pues también sorprendió a su nuevo grupo de amigas con el regalo de un lujoso collar dorado que incluía un dije en forma de loba haciendo referencia a uno de sus temas más exitosos y con los que está promocionando su gira mundial, Las mujeres ya no lloran world tour.

No obstante, Lele recibió un obsequio adicional, ya que la creadora de contenido fue pieza clave en la nueva etapa que Shakira está viviendo como artista, pues fue la venezolana contribuyó a crear todo el universo digital en torno al nuevo sencillo ‘Soltera’, y el cual está batiendo récords no solo en las plataformas musicales, sino también en las principales emisoras del país.

“Te traje un regalito … Yo solo quiero decir algo, si no fuese por Lele, nada de esto hubiera ocurrido, hacer este video (…) De verdad, podría haber sido otra cosa, tú lo has hecho una experiencia increíble para mí”, expresó Shakira.

Frente al revuelo mediático, las redes sociales no se hicieron esperar y muchos de los internautas y seguidores no han dejado de opinar no solo del video, sino también frente a la fiesta de solteras, y por supuesto al lujoso regalo de Shakira para Lele.

“¡Necesito unas amigas así”, “yo también quiero que Shak me adopte”, “Lele qué emoción! Estás cumpliendo el sueño de toda la manada”, “en la vida soy Lele Pons aferrada a la mochila que le regaló Shakira”, “con el morral hasta que amanezca jajaja”, “dice la leyenda que Lele aún tiene la mochila puesta”, “Les la mejor amiga que cualquiera puede tener”.

Shakira | Foto: Foto tomada de Instagram: @Shakira

Luego de que la barranquillera se mudará a Estados Unidos con sus dos hijos, Milán y Sasha, su carrera musical dio un giro inesperado y su círculo social más aún, pues dejó a un lado las amistades que no funcionaban y soltó la tiradera para su expareja, Gerard Piqué, logrando una nueva evolución en su carrera y vida personal, disfrutar de su soltería.

Lele Pons no hace parte del club de las solteras, pues la creadora de contenido, de 28 años de edad, llegó al altar en el año 2023 con el cantante de música urbana Guaynaa.

La también modelo y sobrina del cantante puertorriqueño Chayanne en el año 2017 figuró en el listado de la revista de negocios Forbes 30 Under 30, la cual reconoce a profesionales menores de 30 años como una de las mujeres latinas más influyentes en internet.