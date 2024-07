“Estaba esperando trillizos”: Adriana Lucía hizo fuerte revelación sobre su último embarazo

“Cuando yo fui a hacerme la primera ecografía, me dijeron que estaba esperando trillizos , y yo, primero, no sabía que eso se podía de manera natural”, mencionó frente a los micrófonos.

¿Qué pasó con el tercer bebé que estaba esperando Adriana Lucía?

No obstante, todo este proceso que vivió con sus bebés fue una forma de salir del caos que estaba enfrentando al ser atacada por miles de personas en las redes sociales, quienes la criticaban y señalaban diariamente al no estar de acuerdo con su posición política. Sin embargo, esta situación mejoró de manera considerable con el paso del tiempo.

“Yo pasé de tener terror y de pensar, incluso que me iban a matar, a que la gente en la calle me abrazara y me dijera cosas muy lindas. Entonces me di cuenta de que las redes sociales son simplemente un eco y que hay una vida real y, eso, para mí fue súper importante”, finalizó la cantante.