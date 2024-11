Estos son los jugosos premios que obtuvo la nueva Miss Universo y las razones por las que la llaman la ‘Barbie humana’

Victoria Kjaer hizo historia el pasado fin de semana al ser coronada en Ciudad de México como Miss Universo 2024 y llevarle la corona por primera vez a su natal Dinamarca. De hecho, una candidata de ese país no llegaba tan lejos en el certamen desde 1963.

La hermosa Victoria, de 21 años y que muchos en redes sociales bautizaron como la Barbie humana, recibió de manos de su antecesora, Sheynnis Palacios, una corona que se estrenó especialmente en esta edición, llamada la Luz del Infinito. Se trata de una joya bañada en oro de 18 quilates con diamantes y 23 perlas doradas. Además de la corona, Victoria obtuvo un jugoso premio en efectivo de 250.000 dólares (más de 1.100 millones de pesos colombianos), junto con un salario mensual de 50.000 dólares (225 millones de pesos). Como ganadora, Kjaer tiene acceso también a un lujoso apartamento en Nueva York, con todos los gastos incluidos.

El verdadero premio, sin embargo, según expresó ella misma en su discurso, es el poder de inspirar a mujeres de todo el mundo “a luchar por sus sueños”. Más allá de su belleza exterior, Kjaer es una joven muy activa en distintas causas sociales, como la defensa de los derechos de los animales, y también tiene experiencia en el mundo de la danza y los diamantes, pues hasta antes de su participación en el concurso trabajaba en una lujosa boutique que comercializa este tipo de piedras.

La nueva Pamela

Pamela Anderson. | Foto: getty images

Pamela Anderson, quien se convirtió en los años noventa en una de las mujeres más deseadas del mundo, luce hoy irreconocible a sus 57 años. La actriz de la serie Guardianes de la bahía hacía suspirar a millones cada vez que aparecía corriendo, junto a David Hasselhoff, con su vestido de baño rojo en cámara lenta por las playas de California.

Los años que protagonizó la serie le trajeron no solo fama a manos llenas, sino que la convirtieron en una suerte de figura pop, de la que se hicieron hasta muñecas a su semejanza. Pero ser una figura pública supuso para la actriz un punto de quiebre, que alcanzó su etapa más dramática luego de hacerse viral un video sexual con su exmarido Tommy Lee.

Anderson intentó retomar luego su carrera en el cine, pero el éxito no la acompañó: formó parte de un remake de Casablanca, y fue un fracaso en taquilla. Ahora, lejos de la imagen de mujer sexi, busca la revancha con su papel en The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola, nieta del legendario Francis Ford, por la que muchos creen que podría ser nominada al Óscar.

Quiso ser mamá

Catherine Siachoque. | Foto: getty images

En una reveladora entrevista, la actriz Catherine Siachoque le contó a la presentadora Laura Zapata, una de las hermanas de Thalía, la verdadera razón por la que ella y su esposo, el reconocido actor y director Miguel Varoni, no se convirtieron en padres. “La verdad, no fue algo que hubiera soñado en la vida, y Dios me tenía destinado a Miguel, que tampoco soñaba con ser papá”, aseguró la colombiana, que por estos días forma parte de un popular reality en Estados Unidos: Secretos de villanas.

Siachoque, que luce espectacular a sus 50 años, contó en el programa emitido por Canela TV que intentó ser madre varias veces, pero que fue un proceso complicado de afrontar para la pareja. “Como somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer; empecé este tema de fertilización asistida”, narró en la entrevista. “Lo hice, pero no es un tema fácil”.

El cuadro de Trump

| Foto: getty images

Con la llegada de nuevo de Donald Trump a la Casa Blanca, la prensa ha desempolvado numerosas historias alrededor del polémico magnate. Y varios medios recordaron cómo, en 1981, el empresario le encargó a Andy Warhol, uno de los artistas más geniales de la historia, un cuadro que no tuvo final feliz.

Resulta que Trump le encomendó al llamado padre del arte pop una serie de obras inspiradas en la Torre Trump, un rascacielos de la Quinta Avenida de Nueva York, que aún estaba en construcción y que él esperaba convertir en símbolo de su poderío económico. Pero a Trump no le gustó el resultado, las rechazó y no le pagó nada. “Creo que Trump es un poco tacaño (...) se enfadó mucho porque no había colores coordinados”, escribió Warhol, años más tarde, en sus diarios.

Pero la historia, cuatro décadas después, tiene un giro inesperado: Rascacielos de Nueva York, uno de los cuadros de la serie, fue subastado por más de un millón de dólares. “Es un testimonio de la capacidad de Warhol para encapsular el espíritu de una era caracterizada por el exceso, y sigue siendo un poderoso comentario sobre la búsqueda del sueño americano”, dijo la casa de subastas Phillips.

El más escuchado

J Balvin. | Foto: getty images

Karol G y Shakira, las reinas de la música latina, parece que se quedaron sin corona en Spotify. Al menos eso demuestra uno de los rankings más esperados cada fin de año y que entrega la popular plataforma de reproducción musical.

Aunque tanto la Bichota como la barranquillera aparecen en los primeros lugares de preferencia, J Balvin, otro colombiano, se quedó en el puesto número uno. El paisa logró la impresionante cifra de 26 millones de reproducciones en esta plataforma y se coronó como el artista nacional más escuchado en 2024.

Las canciones de Balvin aparecen en más de 240 millones de playlists creadas por los propios usuarios y gracias a eso se convirtió en el segundo artista latino más escuchado a través de este medio, detrás del puertorriqueño Bad Bunny, dueño del primer lugar.

Ni con el pétalo de una rosa

Alejandra Borrero. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

La actriz Alejandra Borrero liderará del 23 al 30 de noviembre la novena edición del festival Ni con el Pétalo de una Rosa, que busca visibilizar el impacto de la violencia de género y que se desarrollará en el emblemático Teatro Casa E Borrero. Este evento, que se realiza desde hace 16 años, se llevará a cabo este 2024 bajo el lema ‘Que la vida de las mujeres nos mueva’.

“La crisis de los feminicidios en Colombia alcanza niveles alarmantes. En lo que va del año, las cifras revelan una realidad desgarradora: casi dos mujeres son asesinadas diariamente. Esta violencia sistemática no se limita a los feminicidios, sino que se extiende a diversas formas de maltrato, dejando profundas heridas en la sociedad”, reflexiona la reconocida actriz y gestora cultural.