Este es el nuevo look de Yina Calderón y sus seguidores la comparan con integrante de RBD

Entre sus actividades no solo están las redes sociales, también es conocida como DJ de guaracha y de hecho hace poco sacó por sus redes sociales la versión de la conocida canción Aserejé , en ritmo de guaracha, un cover que no solo se lanzó con su sonido característico de trompetas y betas.

Yina siempre se ha caracterizado por los frecuentes cambios de su cuerpo y cuando se habla de su color de pelo no es la excepción. Ella justifica cada modificación de su cuerpo como una manera de consentirse y de sentirse bien con ella misma , de manera que no leS pone mucha atención a quienes la critican por la cantidad de cambios que le ha hecho a su figura.

“Todas las noches duermo con mi hermana, pero estoy desesperada, no sé qué hacer, vengo a buscar ayuda porque se despierta, dice que tiene algo sobre su cuerpo, como una especie de monstruo encima que no la deja dormir y es todas las noches, yo no sé si es verdad o mentira, pero no aguanto más”, expresó en Hablando claro con Flavia Dos Santos.

A lo que la DJ no pudo ocultar su molestia diciendo: “No he buscado ayuda porque me han tratado de llevar donde evangélicos, cristianos... yo no creo en eso, en donde padres y eso tampoco, porque creo que son más terribles que uno” y luego procedió a abandonar el estudio.