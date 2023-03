Esto dijo Harry Styles sobre Emily Ratajkowski, 8 años antes de besarla

Las fans de Harry Styles están convencidas de que el artista manifestó y predijo su ardiente beso con la reconocida modelo estadounidense, Emily Ratajkowski, de 31 años de edad.

En ese mismo sentido, los seguidores del gran artista aseguran que hay un video de hace ocho años que ha salido a la luz, un donde un entrevistador le pregunta al excantante de One Direction si está enamorado de alguna famosa.

Harry Styles y Emily Ratajkowski besándose. - Foto: Daily Maily

“Emily Ratajkowski”, respondió Styles con timidez, pronunciando adorablemente mal su apellido.

Asimismo, el cantante e intérprete de As It Was, que por aquel entonces lucía su icónico pelo largo, dio la respuesta durante una entrevista en diciembre de 2014 con Telehit.

“Harry manifestó esto”, escribió la podcaster Amanda Hirsch en su cuenta de Instagram @notskinnybutnotfat el domingo donde publicó lo que había dicho el cantante en su momento.

Allí, los fans se apresuraron a opinar sobre la revelación en la sección de comentarios, escribiendo cosas como: “Entonces bien por él. Los sueños se hacen realidad” y “Yo, intentando alegrarme por Harry:”.

Otros sugirieron que la actriz de “Gone Girl” tenía un parecido asombroso con la ex de Styles, Kendall Jenner, con quien salió intermitentemente durante años.

“Quiero decir que se parece a Kendall”, señaló un usuario, mientras que otras decenas de seguidores comentaron los aparentes poderes de manifestación de Styles.

El clip salió a la luz poco después de que Ratajkowski, de 31 años, y Styles, de 29, fueran vistos besándose en las calles de Tokio.

En esta ocasión y con base a la información del Daily Maily, Styles fue captado besando a Emily Ratajkowski, quien podría ser su nueva pareja. En noviembre de 2022, el inglés se separó de Olivia Wilde, luego de dos años de relación.

En Tokio, las cámaras fotografiaron a Styles besando a Ratajkowski afuera de un vehículo. El británico estaba usando un combinado de pantalón y chaqueta negra, junto con una camisa beige. Por su parte, la modelo vistió una falda larga negra y una chaqueta rosada. El medio también señaló que él ha estado saliendo durante un tiempo con alguien, pero ha preferido mantener ese asunto en secreto.

El comediante Pete Davidson (I) y la modelo Emily Ratajkowski habían sido vistos juntos antes de este nuevo episodio. - Foto: Getty Images

Ratajkowski se separó tiempo atrás de su marido, Sebastián Bear-McClard; con quien tiene un hijo de dos años. Por su parte, la relación de Styles con Wilde se intensificó cuando ambos estuvieron juntos en medio del rodaje de la película ‘Don´t worry Darling; dirigida por ella y protagonizada por el cantante. La relación terminó en buenos términos, siendo ahora, según la revista People, un vínculo de amistad.

Los motivos que habrían llevado a su ruptura es que ambos tenían propósitos diferentes para el rumbo de sus carreras. En el caso de Wilde, ella estaba interesada en el cuidado de sus hijos y en desarrollar sus proyecciones laborales. En el caso de Styles, su objetivo era la gira internacional ‘Love on Tour’.

En caso de confirmarse la relación del cantante con la modelo, sería el noviazgo número 13 de Styles. La primera fue Carolina Flack, quien fue la presentadora de ‘The X Factor’ reality de música al cual él acudió con One Direction. Sin embargo, fue polémica para la opinión pública, por el hecho que en ese entonces, él tenía 15 años y ella 31.

Poco después de su separación de Flack, Styles fue captado besando a la modelo estadounidense Emma Ostilly en Nueva Zelanda. Además, ella apareció en el video musical ‘Gotta Be You’. Aquel idilio no fue muy duradero y, en 2012, el británico estuvo con Emily Atack. No obstante, en más de una ocasión, el exintegrante de One Direction negó que haya sido un noviazgo formal, sino una experiencia divertida.

Harry Styles y su expareja Olivia Wilde. - Foto: GC Images

Ese mismo año, Styles también estuvo ennoviado con Caggie Dunlop, protagonista de Telerrealidad Made in Chelsea. Quizás su romance más mediático ocurrió en 2013, cuando después de los Kids Choice Awards, conoció a la también cantante Taylor Swift. Los dos fueron captados en diversas oportunidades de la mano, incluso se besaron en el Times Square de Nueva York en el Año Nuevo del 2013. Swift le ha dedicado varias de sus canciones a Harry en su álbum 1989, que lanzó en el 2014.

La lista sigue con: Nicole Scherzinger, Kendall Jenner, Erin Foster, Nadine Leopold, Sara Sampaio, Georgia Fowler, Tess Ward y Camila Rowe.