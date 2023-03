Foto de Harry Styles desata rumores sobre el posible regreso de One Direction

En los últimos días, el cantante y actor británico Harry Styles desató todo tipo de rumores entre los seguidores de la banda One Direction, luego de que publicara una fotografía donde lucía un buzo con la imagen del grupo del que hizo parte años atrás, generando expectativa ante lo que podría ser un posible reencuentro entre el quinteto, compuesto en aquel entonces por Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

El intérprete de As it Was, de 29 años, compartió una selfi hecha frente a un espejo, mientras estaba en un gimnasio, a sus 48,3 millones de seguidores de Instagram. Sin embargo, poco después de haber sido publicada, Styles se arrepintió y eliminó la imagen.

Aunque solo se trata de rumores, ningún exintegrante de la banda ha confirmado o desmentido los rumores.

Harry Styles shares new photo wearing a One Direction shirt. pic.twitter.com/nSFiWG4XV7 — Pop Base (@PopBase) March 6, 2023

Cabe recordar que One Direction fue una boy-banda creada en 2010 en Londres, Inglaterra. Todo inició cuando los jóvenes se presentaron a The X Factor en solitario, pero Simon Cowell, uno de los miembros del jurado, tuvo la genial idea de juntarlos en un grupo. Los cinco fueron eliminados, pero fueron invitados a volver como una banda. Quedaron en tercer puesto, pero se convirtieron en los artistas del momento, según información de la agencia Europa Press.

A partir de ese momento la agrupación se dio a conocer y en 2011 empezó el ‘boom’ de la agrupación británico-irlandesa, siendo la ‘obsesión’ musical de muchas chicas a nivel mundial. De hecho, su primer sencillo What Makes you Beautiful logró posicionarse en el número 1 en el Reino Unido e Irlanda.

Elegantes y descomplicados, así lucieron los adolescentes de One Direction en la gala. Foto: AP

Además de convertirse en una sensación a nivel mundial, también consiguieron el reconocimiento de la crítica. En sus cinco años juntos lograron ganar más de 200 premios, entre ellos siete premios Brit, seis Billboard Music Awards, siete American Music Awards y MTV Video Music Awards.

El éxito duró hasta 2016, cuando la banda se disolvió y sus integrantes empezaron como a ejercer como solistas.

Por otra parte, en una entrevista con Glamour UK, Tomlinson y Malik revelaron que cuatro miembros del grupo tienen tatuada una pequeña cruz. Posteriormente, para AskAnythingChat, Tomlinson desveló quiénes eran. “Decidimos, la mayoría de nosotros excepto Niall, como banda, llevar esto en el tobillo”, dijo para ese momento.

Louis Tomlinson, integrante de la banda One Direction, estará dando un concierto como solista en Bogotá. - Foto: Redferns

Adicionalmente, los integrantes del quinteto eran reconocidos por sus bromas: “Louis Tomlinson me bajó los pantalones en una estación de servicio”, contó Horan en entrevista con AskAnythingChat. Payne dijo que uno de sus compañeros una vez le puso pegamento en su sombrero, mientras que Tomlinson también compartió que él y Malik solían poner limón en los zapatos nuevos de Horan.

Los rumores que venían asustando a los fanáticos de Blink-182 terminaron siendo ciertos: la banda canceló su gira mundial.

A través de un video publicado en Instagram, el mismo Tom DeLonge, vocalista y guitarrista de la agrupación, se encargó de confirmar la mala noticia: “Quiero decir que lo lamento mucho, a todos allá en Latinoamérica, que no podremos estar allí. Esto es algo que estábamos buscando hacer por muchísimo tiempo, y trabajamos muy duro, pero tuvimos uno de esos raros accidentes que nadie vio venir. Travis necesita cirugía en su dedo y tenemos que arreglar eso”.

Blink-182 - Foto: Instagram @blink182

A causa de la lesión que sufrió el baterista Travis Barker en su mano izquierda, la banda decidió no realizar su gira por México y Sudamérica en 2023, cancelando su presencia en los festivales Lollapalooza y Estéreo Picnic. No obstante, confirmaron que sí vendrán en las ediciones del próximo año.

“Estaremos ahí en 2024, vamos a ir. Sé que parece que han esperado mucho tiempo, sé que lo han hecho, y nosotros también hemos esperado mucho. Es simplemente devastador en muchos niveles, pero Travis mejorará, iremos los tres y vamos a rockear”, anotó Tom DeLonge.