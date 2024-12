Exnovio de hija de Marbelle rompió el silencio y expuso qué pasó con la cantante en ‘La descarga’: “Nos gusta más echar tierra”

Marbelle se ha posicionado como una de las personalidades más polémicas en redes sociales, en gran parte debido a sus comentarios críticos hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. La cantante colombiana no ha dudado en manifestar sus opiniones, utilizando indirectas y críticas directas para expresar su desacuerdo con las políticas actuales del país.

Reconocida por su talento musical y su distintiva voz, la colombiana también ha acaparado atención por sus publicaciones en su cuenta oficial de X. Allí, sus mensajes suelen generar intensas reacciones, dividiendo opiniones entre sus seguidores y detractores. La artista, nacida en el Valle del Cauca, ha mantenido una postura frontal sobre diversos temas, lo que en más de una ocasión la ha llevado a ser tendencia en plataformas digitales, consolidando su figura como una voz controvertida en el ámbito político y social.

Marbelle, famosa cantante colombia. | Foto: Instagram: @marbelle.oficial

Sin embargo, semanas atrás, Marbelle fue foco de comentarios por una situación que vivió en La descarga, reality en el que es mentora junto a Maía, Santiago Cruz y Gusi. La famosa se enfrentó a un instante muy incómodo, precisamente cuando el exnovio de su hija, Rafaella Chávez, llegó al escenario a presentarse.

En televisión quedó registrado el momento en que Camilo Cuervo subió al tocadiscos para iniciar su presentación, interpretando el popular tema ‘Hawái’ de Maluma. Con gran determinación, el joven buscó destacar en la competencia, mostrando su estilo personal y su capacidad vocal.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Marbelle lo reconoció al instante. Visiblemente sorprendida, la artista no pudo ocultar su reacción y expresó varios comentarios mientras intentaba procesar lo que veía. Finalmente, confirmó sus sospechas al revelar la conexión que tenía con el participante, generando un momento de gran impacto en el programa.

“¿Este personaje es quien yo pienso que es? El ex de Rafaella”, dijo, mientras expresaba con su rostro lo incómoda que se sentía.

De igual manera, el talento colombiano también había hablado al respecto, respondiendo la pregunta que le hizo Carlos Calero antes de salir a presentarse.

“Bueno, difícil, pero debo decirte que Gusi. Yo siento que, por ejemplo, Marbelle no, no me pasa. Marbelle es mi exsuegra, y quiero decir, no terminamos mal, pero pues de pronto... ¿sí me entiendes?, uno no sabe. Yo vine a conquistar a Colombia, vengo a cantar con toda, pero mejor empezar con Gusi”, comentó.

Este encuentro fue muy particular, desatando comentarios en redes sociales, en que muchos se centraron en esta “valentía” que había tenido de ir a un show en el que estaba su exsuegra. A pesar de que no llegó a la estación de la intérprete de ‘Adicta al dolor’, muchos especularon que era algo planeado para que no entrara a la competencia.

Camilo Cuervo se defendió de las críticas | Foto: Instagram: @rafaellamusik

Ahora, tiempo después, Camilo Cuervo reapareció y concedió un breve diálogo a La corona TV, en que le preguntaron si su sueño profesional se había visto interrumpido por culpa de Marbelle. El medio quiso saber la opinión del joven, precisamente por la negativa que recibió en el reality musical.

El cantante fue puntual en que las cosas pasaban por algo, pero era evidente que la energía de aquel día fue pesada y compleja, por lo que no quería concluir si se trataba de una jugada de ella o simplemente decisión de los mentores.

“Yo siento que estamos en un país donde todo es muy bonito, pero se lo damos a la gente cuando la hizo, y hay que acostumbrarse, porque en Colombia nos gusta echar más tierra que ayudar. Yo fui allá a luchar por mi sueño artístico, no pasamos, pero fue muy viral lo que pasó en Colombia... por ella, por la reacción”, dijo al inicio.