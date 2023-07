Exparticipante del ‘Desafío The Box’ lanzó inesperada confesión en ‘Día a día’; causó sorpresa entre los presentadores

Día a día se convirtió en uno de los programas de televisión matutinos más comentados y vistos de Caracol Televisión, debido a la larga trayectoria que construyó en los medios. Este formato alcanzó un gran número de seguidores, los cuales simpatizaron con los presentadores y los integrantes de la producción.

En el más reciente episodio, el matutino contó con la presencia de Ricky y Cifuentes, quienes fueron los más recientes eliminados del Desafío The Box, para revelar detalles de su estancia en el reality y sobre los planes a futuro. Allí, Ricky, quien es costeño y panadero artesanal, habló de las fortalezas que desarrolló en el programa, teniendo en cuenta que fueron varios los ciclos que pasó sin comer.

Ricky fue uno de los más recientes eliminados del ‘Desafío The Box’ - Foto: Captura de pantalla Desafío The Box Canal Caracol

A su vez, el exparticipante de la competencia reconoció que sufrió mucho estando en su paso por el reality, pero la mente se le hizo mucho más fuerte.

Pues bien, mientras el hombre estaba en el sofá rojo de Día a Día, junto a los presentadores, hablaron de una lamentable escena que protagonizó una fan de un cantante vallenato. La mujer se habría subido a la tarima en la que se estaba presentando el artista, comenzó a manosearlo y en un descuido le mordió sus partes íntimas.

El debate se abrió sobre cómo hay personas que terminan haciendo cosas por su fanatismo extremo. Luego los presentadores del programa se preguntaron sobre si ellos serían capaces de montarse en la tarima de su artista favorito y a quién se lo harían.

Ricky quiso dar respuesta a la inquietud. Allí, se refirió a cuál sería el artista al que se le subiría a la tarima y sin pelos en la lengua respondió que lo haría con Maluma: “Yo me le subo a Maluma”, fueron las palabras del exparticipante.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Algunos de los presentadores soltaron una carcajada, pero el joven panadero aseguró que en caso de hacerlo le diría lo mucho que realmente lo admira.

Iván Lalinde destapó el nombre de la famosa colombiana que le “fascina”

Recientemente, en un programa del matutino de Caracol Televisión, el también periodista hizo una inesperada revelación que involucró a una famosa colombiana. Todo ocurrió en diálogo con su amiga y compañera de set, Catalina Gómez, quien le preguntó quién era para él la mujer más bella de Colombia, a propósito del listado de ‘Los 50 rostros más bellos’, publicado por la revista People.

En ese momento, el antioqueño reveló que le “fascinaba” la reconocida modelo y presentadora ‘Toya’ Montoya, quien hizo parte del reality de RCN Televisión, La isla de los famosos.

A pesar de que, en diálogo con Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva Rey, aseguró que su amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, destacando que hasta lo ponía a temblar de los nervios, en el programa dijo que Montoya le parece una de las mujeres más atractivas del país. También destacó el nombre de la presentadora del Desafío The Box, Gabriela Tafur.

La 'Toya' Montoya es modelo y presentadora de televisión - Foto: Foto: Instagram @toyamontoya

Gabriela Tafur es presentadora del 'Desafío The Box', de Caracol Televisión - Foto: Cuenta de Instagram @gabrielatafur

Esto dijo el paisa al respecto de Margarita Rosa de Francisco: “Me pasa por ejemplo… mi amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, o sigue siendo, yo me muero por esa mujer, me da la tembladera”, comentó, a lo que Eva Rey preguntó: “Pero ¿la conoces?, ¿hablas con ella?”.

Para ese momento, el colombiano aseguró que sí conocía y hablaba con Margarita Rosa de Francisco, al punto de que coincidían en eventos o reuniones que hacían. Sin embargo, le entraba pánico cuando la veía o cuando tenía contacto con ella.

“Sí, pero a veces como que me muero del pánico, es un amor por ella, pero mal, me produce cosas muy impresionantes. Me parece tan tesa”, afirmó en la charla, señalando que en lo único que no profundizaba era en la parte política de la artista.

Estas palabras dejaron en evidencia la admiración y respeto que siente Lalinde por Margarita Rosa, teniendo en cuenta la extensa trayectoria que construyó ella en la actuación.