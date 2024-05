Exreina Ariadna Gutiérrez reveló que fue adoptada y se sinceró sobre los momentos difíciles: “tuve muchos conflictos internos”

“ A lo largo de mi infancia y adolescencia, tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen de ‘la niña adoptada’ porque sentía que no sabía quién era... No sabía dónde pertenecía, quién era realmente y de dónde venía ”, contó.

Y solamente vine a conocerlo en los últimos años de mi vida, pero toda mi adolescencia, mi niñez, incluso ahorita de mi adultez, era esa búsqueda de quién soy , de dónde vengo, cuál es mi identidad, a qué vine a este mundo, cómo me represento, cómo quiero que la gente me vea”, agregó.

“La gente piensa que al mencionar ‘tú eres adoptada’ o al criticar a mis padres biológicos o adoptivos me están hiriendo, pero en realidad me están dando fuerza. Me hacen sentir orgullosa de no solo tener una mamá, sino dos y tres, que es mi tía”.