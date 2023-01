Falleció Elena Huelva, la influenciadora con cáncer terminal desde sus 16 años; este fue su último y emotivo mensaje

La joven no pudo ganarle la batalla a la terrible enfermedad.

La española Elena Huelva, una influenciadora que por medio de sus redes sociales era inspiración para sus seguidores, ya que batallaba contra un sarcoma de Ewing desde sus 16 años, falleció.

Todo inició el domingo primero de enero cuando con un mensaje prendió las alarmas de sus fanáticos. “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre, mis ganas ganan”, fueron las palabras en su perfil oficial de Instagram.

Sin embargo, el martes 3 de enero por medio de sus historias, su familia publicó un mensaje confirmando el deceso de la joven. “Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella #misganasganan. Gracias por todo”, se lee en la que sería la última publicación de la española.

Elena Huelva falleció a sus 20 años de edad - Foto: Instagram @elenahuelva02

La dura enfermedad que padeció Huelva por más de cuatro años se da sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, y presenta un tipo de tumor que se forma en el hueso o en el tejido blando, por lo cual es muy difícil de combatir a pesar de estar en tratamientos con quimioterapia.

Más influenciadores que no pudieron ganarle la batalla al cáncer

Los seguidores de Carlos Sarriá, el joven español más conocido como Charlie, quien compartía sus vivencias en la red social TikTok, murió por cuenta de un cáncer.

Allí, nunca ocultó que padecía la terrible enfermedad, la cual no era impedimento para que narrara, con un poco de humor, cómo era vivir con este padecimiento a diario. “Adiós, perros, nos vemos en la otra vida”, fue el último mensaje que dejó Charlie en TikTok, red social en la que tenía más de tres millones de seguidores.

La publicación iba acompañada de un video con imágenes de algunos momentos memorables que pasó, a pesar del cáncer que lo aquejaba. Con apenas 20 años de edad, el influenciador perdió la batalla contra la enfermedad, no sin antes haber disfrutado sus últimos días de vida, enviando mensajes de aliento a sus seguidores y dando esperanza a esas otras personas que sufren de este mal.

Todos los que veían y reían con sus videos se manifestaron sobre su partida. “Charlie, no lo seguía, pero muchas veces sus videos me salían en FYP y, realmente, a pesar de no conocerlo se siente su ida. Ahora estará en un lugar mejor”, “has luchado perfecto y con buen humor, pero la vida pone obstáculos que se ponen difíciles de superar, D.E.P”, fueron algunos de los sentidos mensajes que llegaron luego de la última publicación que hizo en TikTok.

Otro que falleció fue el mexicano Juan Pablo Rodríguez, quien a sus 21 años murió por un cáncer, que incluso llevó a los médicos a amputarle una de sus piernas.

Según la prensa local, la enfermedad avanzó al punto de hacer metástasis en un pulmón, diagnóstico que empeoró la situación de salud de Juanpi. Así mismo, se conoció que también le detectaron un tumor en el cerebro, por lo que su condición no era la mejor.